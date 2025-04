SAP forciert weiter den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Unter dem Schlagwort Business Unleashed präsentierte das Unternehmen am 13.Februar die Business Data Cloud (BDC). Dabei handele es sich nicht um eine Produktankündigung, erklärte Jan Gilg, Chief Revenue Officer für die Business-Cloud in einem Online-Meeting im Vorfeld der Präsentation. „Wir kombinieren damit drei Elemente, nämlich Prozesse, Daten und KI.“ Ziel sei es, sämtliche SAP- und Drittdaten eines Unternehmens zusammenzuführen und zu harmonisieren, um eine verlässliche Grundlage für den Einsatz von KI zu schaffen „KI-Technologie kann man revolutionär sein. Wir hoffen damit einen Quantensprung in der Effizienzsteigerung zu erzielen“, so Gilg.

Daten als Schlüssel zur KI-gestützten Optimierung

Eine der Herausforderungen dafür besteht in der Semantik der Datenbanken. „Daten sind der Schlüssel, um das Potenzial von KI-Anwendungen voll auszuschöpfen“, betont Michael Ameling, Chief Product Officer für die SAP Business Technology Platform. Doch eine solide Basis zu schaffen, sei nicht immer einfach. „Unternehmen investieren bis zu 50 Prozent ihres IT-Budgets in die Analyse, Pflege und Harmonisierung ihrer Daten.“ Die Business Data Cloud soll diesen Aufwand reduzieren und die Prozesse vereinfachen.

Ameling vergleicht die Plattform mit einer Übersetzungsmaschine für Unternehmensdaten: „Die Sprachen sind dabei die verschiedenen Datenquellen – sowohl von SAP als auch von Drittanbietern.“ Als SaaS-Lösung (Software as a Service) wird die Business Data Cloud vollständig von SAP verwaltet und lässt sich nahtlos in bestehende Geschäftsanwendungen integrieren. Dadurch sollen Unternehmen in Bereichen wie Vertrieb, Personalwesen und Buchhaltung schneller automatisierte Entscheidungen treffen können.