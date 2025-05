Der österreichische Business-Software-Spezialist BMD mit Sitz in Steyr hat im Geschäftsjahr 2024/25 seinen Umsatz um 8 Prozent auf 97 Millionen Euro gesteigert. Damit nimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben den „direkten Anlauf auf die 100 Mio. Euro“, wie Geschäftsführer Markus Knasmüller am Dienstag in Linz betonte.

Ein starker Start ins neue Geschäftsjahr untermauert dieses Ziel: Der erste Monat verzeichnete den größten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen plant weiteres Wachstum, insbesondere durch gezielte Zukäufe im deutschsprachigen Ausland. „Wir halten nur im deutschsprachigen Ausland Ausschau nach Übernahmen, in Österreich herrscht in der Softwarebranche der völlige Ausverkauf“, so Knasmüller.