Beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta hat sich die finanzielle Lage weiter zugespitzt. Am 24. Juli 2026 stellte die Varta AG beim Amtsgericht Stuttgart einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Aufgrund zahlreicher gruppeninterner Verflechtungen sind auch die Varta Microbattery GmbH, die Varta Micro Production GmbH und die Varta Storage GmbH betroffen. Für die Varta Microbattery GmbH wurde ebenfalls ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Der Geschäftsbereich Consumer Batteries ist nach Unternehmensangaben ausdrücklich nicht von den Insolvenzanträgen betroffen.

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Parallel dazu wollen die Deutsche Bank sowie die Finanzinvestoren Blantyre Capital, RBC BlueBay und Whitebox ihre Rechte aus den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen ausüben. Geplant ist, den Geschäftsbereich Consumer Batteries dauerhaft außerhalb der übrigen betroffenen Konzerngesellschaften finanziell zu stabilisieren und in eine neue Eigentümerstruktur zu überführen.

Die Gläubiger begründen den Schritt mit einer erneuten Verschärfung der finanziellen Lage. Nach einer von der Unternehmensberatung FTI vorgenommenen Analyse benötigt Varta für das operative Geschäft kurzfristig einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Darüber hinaus seien weitere erhebliche Kapitalmaßnahmen notwendig. Trotz Gesprächen mit Anteilseignern, Investoren und anderen Beteiligten habe niemand verbindlich zugesagt, die erforderlichen zusätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Gläubiger sehen die eigenständige Fortführung der Haushaltsbatteriesparte deshalb als tragfähigsten Weg zur Werterhaltung.

Varta erklärte nach den Insolvenzanträgen, Ziel des Verfahrens sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Der laufende Betrieb der betroffenen Gesellschaften soll unter den insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen fortgeführt werden. Der Geschäftsbereich Consumer Batteries sei bereits rechtlich und operativ separiert sowie finanziell eigenständig aufgestellt. Die weitere Umsetzung der geplanten Eigentümerstruktur steht noch unter dem Vorbehalt notwendiger behördlicher und vertraglicher Genehmigungen.