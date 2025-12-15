TSA China Handelskrieg : Industrie unter Druck: TSA kämpft mit Chinas neuer Exportwaffe

15.12.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
China bleibt für den Antriebsbauer TSA aus Wiener Neudorf ein zentraler Beschaffungsmarkt. Doch das Paperwork hinter den Genehmigungspflichten für die Ausfuhr von Permanentmagneten ist enorm: Enddestinationserklärungen, Produktbeschreibungen, Verwendungsnachweise. TSA-Chef Robert Tencl über künstliche Verknappung, Planbarkeit, Redesigns und Sourcing-Alternativen.
Tencl Robert TSA

TSA-Chef Robert Tencl: "Bleiben in Abhängigkeitsspirale"

- © TSA

Erstveröffentlichung
15.12.2025
Letzte Aktualisierung
15.12.2025
Daniel Pohselt