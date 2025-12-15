„China ist seit 15 Jahren ein langjähriger Lieferpartner“, sagt Robert Tencl. Rund 15 Prozent seines Materials bezieht TSA aus China: Guss- und Motorbauteile, Lagerschilder, Gehäuse. Dafür betreibt TSA in Shanghai ein eigenes Beschaffungsbüro. Als reiner Beschaffungsmarkt funktionierte China lange zuverlässig. Doch inzwischen drückt ein neues Risiko auf die Supply Chain: strikte Exportkontrollen für Permanentmagnete.



„Wir brauchen für unsere Produkte, vor allem für Motoren für die Straße, diese Magnete“, erklärt Tencl. Die politischen Vorgaben treffen TSA direkt: „Für jede einzelne Lieferung brauchen wir eine eigene Exportgenehmigung.“ Der Ausgang ist nicht das Problem – der Zeitfaktor schon. „Wir können nicht abschätzen, dauert es einen Monat, zwei Monate, drei Monate?“ Erst vergangene Woche musste TSA einen großen europäischen Busbauer warnen, dass ab Jänner keine Lieferfähigkeit garantiert werden könne. „Mitte letzter Woche kam dann die Exportgenehmigung – wir sind jetzt einmal bis März gesichert.“