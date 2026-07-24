Der schwäbische Batteriehersteller Varta hat am Freitag, dem 24. Juli 2026, einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Amtsgericht Stuttgart bestätigte den Eingang von insgesamt vier Insolvenzanträgen. Diese werden nun von der zuständigen Richterin geprüft. Ein Insolvenzverfahren ist damit noch nicht förmlich eröffnet.

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Mit der beantragten Eigenverwaltung versucht Varta, den Geschäftsbetrieb während des Verfahrens grundsätzlich unter eigener Leitung fortzuführen. Bei einem solchen Verfahren verbleibt die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis in der Regel beim Unternehmen, das dabei gerichtlich überwacht wird. Ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind und die Eigenverwaltung angeordnet wird, entscheidet das Insolvenzgericht.