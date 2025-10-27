Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025 einen deutlichen Ergebnisrückgang. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr um 20,3 Prozent auf 72,4 Millionen Euro, während der Umsatz um 3,5 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro zurückging. Dennoch bleibt das Unternehmen zuversichtlich: Eine gesteigerte Produktion in Europa soll den Rückgang im Gesamtjahr weitgehend kompensieren.

>>> Alarmstufe Rot: So reagiert Palfinger auf die Trump-Zölle

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) blieben die Auftragseingänge stabil, wohingegen die USA unter der Zollpolitik leiden. Die von den Vereinigten Staaten erhobenen Zölle belasteten dort sowohl die Nachfrage als auch die Profitabilität. Lateinamerika und die APAC-Region (Asien-Pazifik) hingegen entwickelten sich positiv. Besonders in diesen beiden Wachstumsmärkten plant Palfinger im Rahmen der im Oktober präsentierten "Reach Higher"-Strategie eine verstärkte Expansion.

Bleiben Sie immer informiert über die wichtigsten Entwicklungen in Österreichs Industrie: Abonnieren Sie unser Daily Briefing und erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr die relevantesten Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden!