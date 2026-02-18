In einer Arbeitswelt, die sich durch technologische Umbrüche, neue Generationen von Mitarbeitenden und hybride Arbeitsformen stetig verändert, stehen Führungskräfte vor vielfältigen Herausforderungen. Dabei rückt ein Thema zunehmend in den Fokus: Vertrauen als Grundlage wirksamer Führung. Im Gespräch mit Harald Rametsteiner, Hochschulprofessor und Lehrgangsleiter des MBA General Management der Fachhochschule des BFI Wien in Kooperation mit der E-Learning Group, wird deutlich, welche Rolle Vertrauen, Purpose und kontinuierliche Weiterbildung in der Praxis tatsächlich spielen – und welche Kompetenzen künftige Führungspersönlichkeiten brauchen, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich zu agieren.

INDUSTRIEMAGAZIN: Vertrauen gilt heute als zentrale Ressource erfolgreicher Führung. Wie erleben Sie in Ihrer Arbeit als Hochschulprofessor mit Führungskräften, welche Rolle Vertrauen in der Praxis spielt?

RAMETSTEINER: Vertrauen ist stets eine zentrale Grundlage im Zusammenspiel von Menschen – sei es in der Ehe und Partnerschaft, im Sport zwischen Trainerteam und Mannschaft oder in Unternehmen zwischen Führungskräften und ihren Teams. Personen, die Rückhalt und Handlungsspielraum erfahren, bringen sich engagiert ein – getragen von Eigenverantwortung und Motivation. Auch als Lehrgangsleiter des MBA General Management erlebe ich den hohen Stellenwert von Vertrauen regelmäßig: etwa bei Prüfungen, der Vergabe studentischer Projekte oder dem Anvertrauen eines Themas im Rahmen der Masterarbeit.

INDUSTRIEMAGAZIN: Viele Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, Orientierung und Sinn zu vermitteln, statt nur Ziele vorzugeben. Wie kann man diesen Rollenwandel konkret gestalten?

RAMETSTEINER: Der heute oft als „Purpose“ bezeichnete Sinn war schon immer ein zentraler Bestandteil unseres Lebens – und auch ein wesentlicher Aspekt von Führung in Unternehmen. Man engagiert sich für ein Hobby, weil man darin einen Sinn erkennt. Ebenso bringt man sich im beruflichen Kontext ein – sei es durch neue Ideen oder zusätzliche Arbeitsstunden –, wenn man den eigenen Beitrag als sinnvoll erlebt. Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne von einer „Life-Balance“ – einer ausgewogenen Verbindung zwischen beruflichem Engagement und persönlichen Interessen. Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen: Wertvorstellungen wandeln sich, insbesondere zwischen den Generationen. Das gestiegene Bewusstsein für die Grenzen des Wachstums und der verfügbaren Ressourcen rückt Themen wie Nachhaltigkeit – von ökologischer bis zu sozialer Verantwortung – zunehmend in den Mittelpunkt unternehmerischen Handelns.

INDUSTRIEMAGAZIN: Die Anforderungen an Führung entwickeln sich laufend weiter. Was empfehlen Sie Menschen, die sich heute gezielt auf Führungsaufgaben vorbereiten möchten? Und welche Rolle spielt dabei die Wahl eines passenden Weiterbildungsformats?

RAMETSTEINER: Die sich kontinuierlich verändernden Rahmenbedingungen – und die damit verbundenen Chancen – machen es notwendig, Wissen regelmäßig aufzufrischen oder gezielt zu vertiefen. Das kann in Form einer spezifischen Weiterbildung zu einem fachlichen Spezialthema erfolgen, etwa zu den Anwendungsmöglichkeiten der künstlichen Intelligenz oder zur Erstellung einer gesetzeskonformen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ebenso kann es eine breit angelegte Weiterbildung wie der von mir geleitete MBA General Management sein. Dieses berufsbegleitende Fernstudium ermöglicht flexibles Lernen neben dem Beruf – mit freier Zeiteinteilung und unabhängig vom Standort. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten einen ganzheitlichen Blick auf die Anforderungen moderner Unternehmensführung. Gleichzeitig lässt sich das generalistische Fundament gezielt erweitern – etwa durch Vertiefungen in Human Resource Management, Nachhaltigkeitsmanagement oder Projektmanagement. Mit diesem Fernstudium und dem erworbenen Masterabschluss schaffen Führungskräfte die Basis für ihre nachhaltige berufliche Weiterentwicklung. Denn: Bildung ist eine zentrale Säule erfolgreicher Karrieren – insbesondere dann, wenn sie Fachwissen und Praxisanwendung sinnvoll verbindet.