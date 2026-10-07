Georg Beham ist Experte für Cybersicherheit und verantwortet den Bereich Cybersecurity & Privacy bei PwC Österreich. Er ist ein erfahrener Consultant, seit 1989 in der IT-Branche tätig und seit 2001 auf Security-Themen spezialisiert. Seine Karriere begann mit den Grundlagen: „Ich habe eine Lehre als Elektromechaniker gemacht und Commodore-64- sowie Atari-Computer repariert“, erzählt er.

Im Alter von 29 Jahren absolvierte er die Studienberechtigungsprüfung und studierte in Hagenberg, wo er einen Bachelor- und einen Master-Abschluss im Bereich Security erwarb. Seit 2005 berät er Unternehmen in den Bereichen Cybersecurity und IT-Forensik.

Vor seiner Beraterkarriere arbeitete Beham auch als Tauchlehrer. „Dort habe ich gelernt, was Sicherheit wirklich bedeutet – wie es ist, Pläne zu machen und konsequent danach zu handeln. Diese Erfahrung begleitet mich bis heute“, sagt er.

Zu Beginn seiner Beraterkarriere, bis etwa 2010, spielte IT-Sicherheit in den Unternehmensführungen kaum eine Rolle. „Uns Experten war die Relevanz des Themas bewusst“, sagt Beham rückblickend. „Aber das Management schenkte uns damals kaum Gehör.“

Was sich verändert hat, ist der wirtschaftliche Anreiz für Angreifer. Durch die Kombination aus Verschlüsselungssoftware und Kryptowährungen entstand ein funktionierendes Geschäftsmodell, das nicht mehr auf Expertenwissen angewiesen ist. „Das System wurde stetig optimiert, und so ist eine ganze kriminelle Industrie entstanden“, erklärt er.

Warum Lösegeld keine Lösung ist

Für Beham ist klar: Lösegeldzahlungen an Ransomware-Erpresser sind keine Lösung. „Cyberkriminelle sind keine verlässlichen Partner. Und selbst wenn sie einen Entschlüsselungsschlüssel liefern, sind die Probleme damit nicht gelöst. Die Daten müssen aufwendig entschlüsselt, das gesamte System forensisch untersucht und Sicherheitslücken geschlossen werden.“

Ein weiteres Problem sieht er in der Finanzierung der Cyberkriminalität: „Mit jedem gezahlten Lösegeld wird diese kriminelle Branche weiter finanziert. Solange Unternehmen zahlen, wird es Ransomware geben.“

Für die Zukunft rechnet Beham nicht mit einer Entspannung der Bedrohungslage – im Gegenteil: „Wir müssen uns mit Quantencomputern auseinandersetzen. Unsere heutigen State-of-the-Art-Sicherheitsmaßnahmen werden schon bald nicht mehr sicher sein“, warnt er.