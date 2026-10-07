Cybersecurity Unternehmen Österreich : Cybersecurity: Die gefährliche Betriebsblindheit in Österreichs Unternehmen

07.10.2026
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Cyberangriffe treffen Unternehmen heute schneller, professioneller und immer öfter mit KI-Unterstützung. Doch die größte Schwachstelle liegt nicht immer in der Technik: Experten warnen vor veralteten Systemen, falscher Sicherheit und gefährlicher Betriebsblindheit im Management. Warum Ransomware, Deepfakes und neue Regeln wie NISG 2026 Österreichs Unternehmen jetzt zum Umdenken zwingen.
Cyberberater Aufmacher

Cybersecurity wird für Österreichs Unternehmen zur Managementfrage: Experten warnen vor Ransomware, KI-gestützten Angriffen, Deepfakes und gefährlicher Betriebsblindheit in der IT-Sicherheit.

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Erstveröffentlichung
07.10.2026
Letzte Aktualisierung
07.10.2026
Wolfgang Korne