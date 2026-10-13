Microsoft Celonis SAP : Die versteckten Kosten der Industrie: Was Unternehmen jetzt aufdecken können

13.10.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Versteckte Engpässe und unnötige Arbeitsschritte kosten Industriebetriebe viel Geld. Process Mining deckt auf, wo Unternehmen unbemerkt Geld verlieren - und wie sich mit einfachen Maßnahmen erhebliche Einsparungen erzielen lassen.
Daten IT Data Beyond

International prägen wenige große Plattformen den Markt für Process Mining: Das deutsch-amerikanische Unternehmen Celonis ist Marktführer, daneben spielen die UiPath-Plattform, ABBYY sowie die entsprechenden Module der Microsoft Power Platform eine größere Rolle

- © Adobe Stock, KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
13.10.2026
Letzte Aktualisierung
13.10.2026
Wolfgang Korne