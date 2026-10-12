NIS-2 kommt dabei nicht überraschend. Die europäische Richtlinie und ihre nationale Umsetzung beschäftigen Unternehmen bereits seit mehreren Jahren. Dennoch zeigt sich kurz vor Inkrafttreten, dass viele Organisationen zentrale Fragen noch nicht abschließend geklärt haben. Die Herausforderung liegt dabei nicht allein in technischen Schutzmaßnahmen. Gefordert werden klare Verantwortlichkeiten, wirksames Risikomanagement, dokumentierte Prozesse und eine stärkere Einbindung der Unternehmensleitung. Cybersecurity entwickelt sich damit zunehmend von einer IT-Aufgabe zu einem zentralen Bestandteil moderner Unternehmensführung.

Obwohl das Inkrafttreten unmittelbar bevorsteht, herrscht in vielen Unternehmen weiterhin Unsicherheit. Noch im Frühjahr konnten 44 Prozent der im Rahmen der EY Cybersecurity Studie befragten Unternehmen nicht einschätzen, ob sie überhaupt von NIS-2 betroffen sind. Weitere Unternehmen befanden sich erst in der Prüfung ihrer Betroffenheit.



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Gerade dieser erste Schritt ist jedoch entscheidend. Erst wenn Klarheit über die eigene Betroffenheit besteht, lassen sich Verantwortlichkeiten festlegen, Risiken bewerten und notwendige Maßnahmen priorisieren. Die Erfahrung aus der Beratungspraxis zeigt, dass viele Unternehmen hier wertvolle Zeit verloren haben.