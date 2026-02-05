Das Lichtbogenschweißen beherrscht mit 80 Prozent Marktanteil industrielle Fügeprozesse. Das Erfolgsgeheimnis liegt nicht nur im elektrischen Funken, der Temperaturen von 20.000°C erzeugt, sondern im unsichtbaren Schutzmantel des Gases. Dieser Gasvorhang isoliert das Schmelzbad von atmosphärischen Störgrößen - ein Kampf gegen Sauerstoff, Stickstoff und Luftfeuchtigkeit, deren Eindringen Poren, Risse oder unkontrollierte Spritzer verursachen würde. Drei spezialisierte Gasfamilien haben sich hier etabliert: Ferroline für Stahl, Inoxline für Edelstähle und Aluline für Leichtmetalle. Jede adressiert spezifische materialbedingte Herausforderungen durch maßgeschneiderte chemische Zusammensetzungen. So wird aus dem notwendigen Übel des Gasschutzes ein aktiver Prozessoptimierer.

