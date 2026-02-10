Wo mechanische Zerkleinerung an Elastizität und Wärmeentwicklung scheitert, ermöglicht gezielte Versprödung durch Kälte die Herstellung hochwertiger Feinpulver. Für die Kreislaufwirtschaft entsteht so eine Schlüsseltechnologie, die Kunststoffverbunde sortenrein trennt, Energieeffizienz steigert und temperaturempfindliche Materialien in geschlossene Stoffkreisläufe zurückführt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!