In der Industrieanalytik entscheidet nicht allein die eingesetzte Messtechnik über die Qualität der Ergebnisse, sondern ebenso das Medium, mit dem diese Systeme betrieben und kalibriert werden: Gase. Ob bei der Abgasmessung in der Automobilindustrie, der Prozessüberwachung in der chemischen Produktion oder der Rückstandsanalytik in der Pharmaindustrie – Reinstgase und präzise definierte Gasgemische sind Voraussetzung für reproduzierbare, rückführbare und normkonforme Ergebnisse.

>>> Kalibriergase in der Umweltanalytik: Präzision für Emissionsmessung und Industrie-Compliance

Die eingesetzten Gase beeinflussen unter anderem die Nachweisgrenzen, die Stabilität der Messung und die Lebensdauer empfindlicher Detektoren. In vielen Anwendungen ist die Gasqualität somit kein Detail, sondern ein kritischer Erfolgsfaktor.