Die Europäische Kommission, die für die Koordination der EU-Handelspolitik verantwortlich ist, wird den Mitgliedsstaaten eine Liste von US-Produkten vorschlagen, auf die zusätzliche Zölle erhoben werden könnten. Ziel ist es, auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium eine klare Antwort zu geben. Die geplante Liste umfasst unter anderem US-Fleisch, Getreide, Wein, Holz, Kleidung sowie Konsumgüter wie Kaugummi, Zahnseide, Staubsauger und Toilettenpapier.

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Ein besonders umstrittenes Produkt ist Bourbon-Whiskey. Die Kommission schlägt einen Strafzoll von 50 Prozent vor. Diese Maßnahme stieß jedoch auf Kritik von europäischen Weinexporteuren, insbesondere aus Frankreich und Italien, nachdem Trump im Gegenzug mit einem 200-prozentigen Zoll auf alkoholische Getränke aus der EU drohte. Die EU, deren wirtschaftlicher Erfolg stark vom freien Handel abhängt, setzt auf breite Zustimmung innerhalb der Mitgliedsstaaten, um den Druck auf die USA zu erhöhen und Verhandlungen zu ermöglichen.

Am Montag-Nachmittag hat die EU den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter angeboten. Trotz der Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump sei die Europäische Union bereit zu verhandeln, sagte EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen in Brüssel.