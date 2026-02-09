Der Zustand der Logistik ist ein direkter Indikator für die Gesundheit der modernen Wirtschaft. Von der Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten bis zum globalen Handel: Die Zuverlässigkeit von Lieferketten beeinflusst gesellschaftliches Wohl und Marktstabilität. Doch rein physische Resilienz (also die Belastbarkeit von Straße, Schiene, Luft- oder Seetransport, Lagern und Umschlagzentren) genügt nicht mehr allein.

Nie mehr eine wichtige News aus der Logistik verpassen? Hier geht es zu unseren Newslettern!

Lieferketten sind untrennbar mit den digitalen Systemen verbunden, die sie unterstützen. In der Logistik bedeutet das häufig eine Abhängigkeit von proprietären Plattformen, mit hohen Kosten, geringer Interoperabilität und eingeschränkter Kontrolle über Prozesse und Betriebsdaten. Diese Abhängigkeit stellt ein strategisches Risiko dar: Über 80 Prozent der digitalen Technologien und Infrastrukturen Europas werden importiert, hauptsächlich aus den USA und China; seit 2017 stammen 85 Prozent der KI-Modelle aus den USA und China; und nur sieben Prozent der weltweiten F&E-Ausgaben in Software- und Internettechnologien stammen von europäischen Firmen (Quellen: Draghi Report 2024, EuroStack 2025). Ohne Veränderung droht die Logistik in Europa die technologische Souveränität und damit die digitale Resilienz zu verlieren. Eine zukunftsfähige Lieferkette erfordert sowohl physische als auch digitale Transformation – beispielsweise Lkw und Lager, aber auch souveräne, interoperable und anpassungsfähige IT-Infrastrukturen.

Lesen Sie auch:

ASCII-Leiter Klimek: "Lieferketten werden zur geopolitischen Waffe“

Versorgung unter Druck: Wie geopolitische Abhängigkeiten Europas Lieferketten gefährden