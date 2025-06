Die Unternehmensberatung Detecon zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN zu den führenden Beratungshäusern im österreichischen Markt. Das Unternehmen erreichte den 1. Platz in der Branche „Verkehr, Transport und Logistik“, den 2. Platz in der Kategorie „IT-Strategie und Implementierung“ sowie den 3. Platz im Bereich „Digitalisierung“.

Diese hervorragenden Platzierungen belegen die hohe fachliche Tiefe, strategische Weitsicht und Technologiekompetenz von Detecon bei der Begleitung von Unternehmen in digitalen und strukturellen Transformationsprozessen – insbesondere in mobilitätsnahen Branchen und bei komplexen IT-Herausforderungen.

Hamza Larhrib, Principal bei der Detecon (Schweiz) AG, hebt die Relevanz des Mobilitätssektors hervor: „Die Digitalisierung der Mobilität birgt ein riesiges Potenzial für effizientere Ressourcennutzung und die Vernetzung der Gesellschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit den führenden Mobilitätsunternehmen in Österreich dazu beitragen können! Vor allem im Bahnbereich, wo unser Rail Competence Center die digitale Transformation unserer Kunden durch strategische, operative, technologische und regulatorische Themen ganzheitlich begleitet.“

Auch in der Digitalisierung insgesamt zählt Detecon zur österreichischen Spitzenklasse. Hendrik Frecken, Senior Manager bei Detecon Consulting Austria GmbH, erklärt: „Technologische Treiber wie KI, Cloud-Computing, IoT sowie Data Analytics sind der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Wir navigieren unsere Kunden durch die Potenziale dieser Technologien, schaffen gemeinsam mit ihnen Orientierung für die Zukunft und generieren so nachhaltige Werte. Dabei beziehen wir die Menschen in den Unternehmen aktiv in die Digitalisierungsreise mit ein. Denn wir sind überzeugt, dass Technologien ohne den Menschen nicht funktionieren. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unseren Beratungsansatz bestätigt!“

Die Rolle der IT verändert sich zunehmend – von einer unterstützenden Funktion hin zum strategischen Impulsgeber. Ralf Helbig, Managing Director der Detecon Consulting Austria GmbH und der Detecon (Schweiz) AG, sagt dazu: „In der digitalen Transformation von Unternehmen ändert sich die Rolle der IT hin zum Innovationstreiber und Enabler des Unternehmenserfolgs. Das stellt sie angesichts der Legacy vor große Herausforderungen. In dieser grundlegenden Transformation begleiten wir Unternehmen dabei, ihre IT zusammen mit den Mitarbeitenden zukunftsfähig aufzustellen und so zu einem Gestalter der Unternehmensstrategie zu machen. Diese Auszeichnung zeigt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind, und freut uns sehr!“

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS erscheint jährlich und gilt als fundierte Standortbestimmung der heimischen Beratungslandschaft. Im Mai 2025 wurden 250 österreichische Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie zu ihren Erfahrungen mit Beratungsunternehmen befragt. Die Bewertung berücksichtigt unter anderem Expertise, Innovationsstärke, Umsetzungsfähigkeit sowie den konkreten Mehrwert für Kund:innen. Erfasst wurden sowohl klassische Unternehmensberatungen als auch IT-Dienstleister, Inhouse-Consulting-Teams und Beratungseinheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.