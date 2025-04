Wann bringt Digitalisierung etwas, wann geht beim Einsatz digitaler Tools etwas verloren?

Dass Alexandra Leopold, Personalleiterin bei Rosendahl Nextrom, ausgerechnet diesen Punkt für eine zentrale Frage hält, mag auf den ersten Blick überraschen. Denn Rosendahl Nextrom ist als weltweit agierender Produzent von Sondermaschinen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie ein sehr technikaffines Unternehmen. Die Entscheider:innen bei Rosendahl Nextrom sehen sich als First Mover und digitale Visionäre, deren Innovationsvorhaben auch bei den Mitarbeiter:innen auf große Zustimmung stoßen.

„Die hohe Zustimmung begründet sich dadurch, dass wir Digitalisierung sehr stark von den Prozessen im Unternehmen denken und uns im Vorfeld sehr ausführlich darüber Gedanken machen, was jede einzelne Maßnahme für die Mitarbeiter:innen bedeutet. Täten wir das nicht, wären wir bei der Digitalisierung nicht so erfolgreich“, erklärt Alexandra Leopold.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!