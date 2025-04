Ebenso wichtig ist aber auch, dass die Mitarbeitenden die Projekte überzeugt mittragen. In jedem Unternehmen gibt es zwar einerseits digitalisierungsaffine Personen, die als Multiplikator:innen eine wichtige Rolle spielen, andererseits aber auch Zweifler:innen. Mit deren Vorbehalten und Ängsten angemessen umzugehen, ist für den Erfolg von Projekten unverzichtbar, betont die Expertin Anna Nowshad. „Wichtig dabei ist vor allem, zu erkennen, warum Mitarbeitende skeptisch sind. Das kann an einem simplen Mangel an Informationen ebenso liegen wie an emotionalen Faktoren, etwa der Sorge, wie sich der eigene Arbeitsplatz verändern wird.“



Auch die Angst davor, nicht Expert:in genug zu sein, um bei Digitalisierungsvorhaben mitreden zu können, spielt bei zurückhaltenden Reaktionen eine Rolle. „Dieses Phänomen beobachten wir oft und quer über alle Unternehmensebenen“, sagt Nowshad. Die Unterstützung durch Berater:innen kann in diesem Kontext unter anderem auch darin bestehen, ein Allgemeinverständnis darüber herzustellen, was konkret gemeint ist, wenn im Rahmen eines Projekts über Buzz-Words wie etwa KI, Big Data oder Edge Computing gesprochen wird: „Da gibt es eine große Unsicherheit. Viele Menschen glauben all diese Begriffe kennen zu müssen und trauen sich nicht nachzufragen, wenn sie es nicht tun.“