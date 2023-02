Das japanische Robotikunternehmen Fanuc landet heuer auf dem 45. Platz im Forbes-Ranking und ist somit das am zweitbesten gereihte Automatisierungsunternehmen. Ein wichtiger Faktor bei der Zusammenstellung dieser Liste war das Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung. Es ist ein Innovationskodex verankert, der sich in den Mitarbeitern, Prozessen und Philosophien widerspiegelt und sie dazu antreibt, die Innovation Jahr für Jahr am Leben zu erhalten. Das Endergebnis ist, dass Innovation die Nachfrage nach ihren Produkten jetzt und in Zukunft steigern wird.



Die Fanuc Corporation mit Hauptsitz am Fuße des Berges Fuji in Japan hat seit ihrer Gründung im Jahr 1956 als Pionier in der Entwicklung von CNC-Ausrüstungen zur Automatisierung von Werkzeugmaschinen beigetragen. Die Fanuc Technologie hat zu einer weltweiten Fertigungsrevolution beigetragen, die sich von der Automatisierung einer einzelnen Maschine zur Automatisierung ganzer Produktionslinien entwickelt hat. Heute gehört das japanische Vorzeigeunternehmen zu den Größen der globalen Automatisierungstechnik.

In Österreich ist das Unternehmen mit einem Sitz in Vorchdorf, Oberösterreich, vertreten.