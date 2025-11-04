Re:Think: Herr Landesrat, wie bewerten Sie die Bedeutung robuster und resilienter Lieferketten für die wirtschaftliche Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Oberösterreich?

Markus Achleitner: Oberösterreich ist das Wirtschafts- und Industriebundesland Nr. 1 der Republik. Deshalb sind möglichst reibungslose Produktionsprozesse und belastbare Logistiknetzwerke gerade für den Standort Oberösterreich von zentraler Bedeutung. Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit, wie die Corona-Pandemie, aber auch ein querstehendes Containerschiff im Suezkanal haben uns sehr eindringlich vor Augen geführt, wie schnell Lieferketten unterbrochen sein können und welche massiven Auswirkungen sich daraus ergeben.

Mit der Förderung des ASCII in Höhe von 2,5 Millionen Euro setzt Oberösterreich ein starkes Signal. Welche Ziele verfolgt das Land mit dieser Investition?

Achleitner: Durch die Forschungsergebnisse des ASCII sollen drohende Engpässe möglichst frühzeitig erkannt und die Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten erhöht werden. Oberösterreich verfügt durch das Logistikum der FH OÖ am Campus Steyr und den Verein Netzwerk Logistik über viel Know-how beim Thema Logistik, vor allem beim Supply Chain Management und bei Wertschöpfungsnetzwerken. Diese Kompetenz bringen wir über diese beiden Einrichtungen auch beim ASCII ein.