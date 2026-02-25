Konzeptionell versteht sich die AI Factory Austria als marktneutraler Zugangspunkt für anspruchsvolle KI-Vorhaben. Infrastruktur, Expertise, Qualifizierung und Vernetzung sollen Organisationen entlang der gesamten „KI-Reise“ begleiten, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Karl Kugler, Co-Lead AI Factory Austria AI:AT, bezeichnete den Standort als „physisches Zuhause für KI-Fragen“ in Österreich. Ziel sei es, konkrete Probleme zu lösen und Projekte mit messbarem Nutzen umzusetzen. Innovation dürfe sich nicht auf Forschung und Publikationen beschränken. Entscheidend sei der praktische Impact.

Die AI Factory Austria unterstütze Kunden als unabhängiger, vertrauenswürdiger Partner dabei, KI wirksam einzusetzen. Der AI:AT Coworking Hub im SOLARIS sei ein Ort, an dem Infrastruktur, Expertise und Zusammenarbeit zusammenkommen. "Unser Auftrag ist es, wissenschaftliche Exzellenz in Anwendung, Wertschöpfung und gesellschaftlichen Nutzen zu überführen“, sagte Kugler. Und ergänzte: „Wenn wir wollen, dass Österreich bei KI gestaltet und nicht nur beobachtet, dann braucht es starke Ökosysteme und Orte wie diesen, an denen sie zusammenkommen".

Bis der Wiener Supercomputer voraussichtlich Ende 2027 ans Netz geht, erfolgt der Zugang zum europäischen Hochleistungsrechnen (HPC) über den Supercomputer Leonardo mit Standort in Bologna, Italien. Mit einer Rechenleistung von über 250 Millionen Milliarden Berechnungen pro Sekunde zählt Leonardo zu den leistungsstärksten Computern der Welt.



Die Initiative bringe angewandte Forschung, Industrie, Start-ups und öffentliche Verwaltung zusammen, um vertrauenswürdige KI unter realen Bedingungen zu entwickeln und die Hemmschwelle für ihren Einsatz zu senken. Gerade komplexe, herausfordernde Anwendungen - auch nicht standardisierte Lösungen - stünden im Fokus.

Dabei setzt die Initiative bewusst auf Kooperation statt Dominanz. Die AI Factory Austria wolle kein neuer „Platzhirsch“ im österreichischen KI-Ökosystem sein, sondern ein verbindendes Element, das bestehende Kompetenzen zusammenführt, betonte Kugler. Man sehe sich demnach „als Teil des Rudels“: Standardisierte Lösungen würden ohnehin von anderen Anbietern bereitgestellt, während die Factory dort ansetzen solle, wo Projekte besonders komplex, risikoreich oder organisationsübergreifend sind.

Zugang zu Supercomputing ohne Einstiegshürden

Der Standort in Wien ist als Arbeits- und Community-Ort konzipiert. Projektteams, Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollen dort gemeinsam arbeiten, Veranstaltungen durchführen und Kooperationen entwickeln. Aktuell nutzen 67 Personen aus 28 Organisationen und fünf Branchen die Einrichtung, insgesamt stehen 94 Arbeitsplätze zur Verfügung. Ziel ist eine kritische Masse an Expertise an einem Ort, während das Netzwerk gleichzeitig bundesweit aktiv bleibt und mit Initiativen im gesamten Land kooperiert.

Ein zentrales Element ist der Zugang zu europäischen Supercomputern. Für viele Organisationen sind entsprechende Systeme finanziell und organisatorisch nicht realisierbar.

Markus Stöhr, Co-Lead AI Factory Austria AI:AT, betonte, dass dieser Zugang möglichst einfach gestaltet werden müsse. Unternehmen sollen Hochleistungsrechner nutzen können, ohne eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Gleichzeitig wird eine enge Vernetzung mit europäischen Systemen angestrebt, perspektivisch mit einheitlichen Zugangsmechanismen zu mehreren Supercomputern. Besonderes Gewicht liegt auf Datensouveränität: Sensible Daten sollen innerhalb Österreichs verarbeitet werden können, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen müssen gewahrt bleiben. Langfristig ist eine Infrastruktur geplant, die den gesamten KI-Lebenszyklus im Inland unterstützt.

„Über die EuroHPC-Systeme wird Hochleistungsrechnen heute breiter zugänglich, auch für KMU, Start-ups, Industrie und öffentliche Verwaltung. In der AI Factory Austria ist es unser Ziel, diesen Zugang mit möglichst geringen Hürden zu ermöglichen und Organisationen bei der praktischen Nutzung zu begleiten. Parallel dazu schaffen wir die Grundlage dafür, dass in Österreich künftig der gesamte KI-Lebenszyklus auf moderner Infrastruktur unterstützt werden kann, mit hohen Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit“, sagte Stöhr.