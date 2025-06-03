Meyer Burger-Insolvenz : Europas Solarindustrie vor dem Aus – Meyer Burger-Insolvenz als Weckruf

03.06.2025
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Die Insolvenz von Meyer Burger verdeutlicht den dramatischen Abstieg der europäischen Solarbranche – und zeigt, wie China inzwischen fast jeden Teil der Wertschöpfungskette von Polysilizium bis zum Wechselrichter dominiert. Europas Solarindustrie droht der Absturz – reichen Förderprogramme und Industriepolitik noch aus, um den Kontinent als Technologiestandort zu retten?

Inhalt

Meyer Burger-Produktion im sächsischen Freiberg Solarindustrie Solar PV

Fertigungslinie für Solarmodule in der Meyer Burger-Fabrik in Freiberg: Bis zur Schließung 2024 Europas größtes Werk für Photovoltaikmodule - nun ist das ganze Unternehmen pleite.

- © Meyer Burger

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Erstveröffentlichung
03.06.2025
Letzte Aktualisierung
09.06.2026
Dominique Otto