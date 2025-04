Der börsennotierte Chiphersteller ams Osram ist besser als prognostiziert ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das in der Steiermark ansässige Unternehmen kündigte am Mittwoch an, den Schuldenabbau zu beschleunigen. Im Fokus stehen dabei Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro, um die jährliche Zinslast auf unter 100 Millionen Euro zu reduzieren.

Im ersten Quartal 2025, das saisonal traditionell schwächer ausfällt, verzeichnete ams Osram einen Umsatzrückgang um 3 Prozent auf 820 Millionen Euro. Zusätzlich belastete die anhaltende Schwäche im Automobil- und Industriehalbleitergeschäft die Entwicklung. Dennoch gelang es dem Konzern, operative Fortschritte zu erzielen: Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, exklusive Transformationskosten) stieg um 9 Prozent auf 135 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 16,4 Prozent. Der bereinigte Nettoverlust konnte von 35 auf 23 Millionen Euro reduziert werden.

Diese positiven Kennzahlen sowie die Ankündigung beschleunigter Entschuldungsmaßnahmen führten zu einem deutlichen Kursanstieg der Aktie an der Schweizer Börse – sie legte am Mittwochvormittag um mehr als 12 Prozent zu.