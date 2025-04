Der Elektrotechnikkonzern ABB konnte im ersten Quartal 2025 eine leichte Umsatzsteigerung verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr zog der Auftragseingang stärker an. Die operative Gewinnmarge stieg vor allem aufgrund eines Immobilienverkaufs deutlich an. Der Auftragseingang wuchs um drei Prozent auf 9,21 Milliarden US-Dollar (8,11 Milliarden Euro), wie der Hersteller von Industrierobotern, E-Auto-Ladestationen und Automationslösungen am Donnerstag bekanntgab.

Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 5 Prozent. Etwas moderater entwickelte sich der Umsatz: Dieser stieg um ein Prozent auf knapp 8 Milliarden US-Dollar, wobei das vergleichbare Wachstum bei 3 Prozent lag. Die Profitabilität verbesserte sich dank des Verkaufs einer Immobilie signifikant. Die operative Marge (EBITA) stieg um 2,3 Basispunkte auf 20,2 Prozent, wobei der Immobilienverkauf 1,7 Prozentpunkte zur Steigerung beitrug.