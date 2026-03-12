INDUSTRIEMAGAZIN: Bei der Entwicklung des Smart Panels haben Industrie und Forschung sehr eng zusammengearbeitet. Was hat die Kooperation so erfolgreich gemacht?

Christoph Dechow: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in unserer konsequenten Praxisorientierung und in unserem gegenseitigen Vertrauen. Wir wollten eine Lösung entwickeln, die sich nahtlos in bestehende Produktionsprozesse integrieren lässt und spürbare Effekte auf Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit erzielt. Das Fraunhofer IML hat uns dabei mit wissenschaftlicher Präzision und technologischem Know-how unterstützt, während wir die Anforderungen und Rahmenbedingungen der pharmazeutischen Realität eingebracht haben. Mit unserer IT-Abteilung und in enger, iterativer Zusammenarbeit haben wir Ideen schnell in funktionale Prototypen überführt und in unsere interne IT-Systemlandschaft integriert. Offenheit und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, haben dafür gesorgt, dass aus einer Vision eine industriell einsetzbare Lösung geworden ist, die einen messbaren Mehrwert bietet.

Sebastian Wibbeling: Aus Forschungssicht war die Zusammenarbeit so erfolgreich, weil wir unsere technologischen Konzepte unter realen Produktionsbedingungen weiterentwickeln konnten. Gemeinsam mit Boehringer Ingelheim haben wir Sensorik, Datenverarbeitung und Mensch-Objekt-Interaktion zu einem intelligenten Gesamtsystem verknüpft, das Transparenz, Datenintegrität und Prozessautomatisierung vereint. Besonders wertvoll war auch der kontinuierliche Austausch mit den Anwendern vor Ort. Ihr Feedback hat entscheidend dazu beigetragen, das Smart Panel robust zu gestalten und eine benutzerfreundliche Bedienung zu ermöglichen. Die energieeffiziente Architektur von Hard- und Software sorgt zudem für lange Akkulaufzeiten. So ist eine Lösung entstanden, die technologisch überzeugt und Produktionsabläufe messbar unterstützt.

Herr Wibbeling, welche technischen Hürden sind aufgetreten und wie wurden diese gelöst?

Wibbeling: Bei der Entwicklung des Smart Panels haben wir vor mehreren technischen Herausforderungen gestanden. Eine der größten war die Gestaltung einer robusten, energieeffizienten Hardwarearchitektur, die in einer anspruchsvollen Produktionsumgebung zuverlässig funktioniert. Das System musste Daten in Echtzeit erfassen und verarbeiten, gleichzeitig aber auch mit minimalem Energieverbrauch auskommen, um lange Akkulaufzeiten zu gewährleisten. Durch eine hocheffiziente Kombination aus Sensorik, Energiemanagement und E-Ink-Display konnten wir diese Ziele erreichen.

Eine weitere Hürde war die sichere und manipulationsfreie Kopplung zwischen Panel und Container. Hier haben wir spezielle Mechanismen entwickelt, die eine eindeutige Zuordnung und kontinuierliche Überwachung des Behälterstatus ermöglichen. Ebenso anspruchsvoll war die Integration in bestehende IT-Systeme, denn physische Prozesse und digitale Workflows mussten synchron laufen. Das ist durch eine modulare Softwarearchitektur und Schnittstellen gelungen, die sowohl Echtzeitdatenverarbeitung als auch Rückmeldungen an das Personal direkt am Container ermöglichen.

Herr Dechow, Sie gehen davon aus, dass das Smart Panel das Potenzial hat, jährlich bis zu 75.000 Arbeitsstunden in einem großen Produktionsbetrieb einzusparen. Wie kommt diese Zahl zustande?

Dechow: Die Zahl ist das Ergebnis einer internen Prozessanalyse, die wir im Rahmen der Pilotierung durchgeführt haben. Auf Basis realer Prozessdaten konnten wir zeigen, dass das Smart Panel durch die konsequente Eliminierung nicht wertschöpfender Tätigkeiten ein erhebliches Zeitpotenzial freisetzt. Hochgerechnet lassen sich dadurch in einem großen Produktionsbetrieb bis zu 75.000 Arbeitsstunden pro Jahr einsparen. Entscheidend ist dabei, dass diese Effizienzgewinne nicht zulasten der Qualität gehen, sondern durch mehr Transparenz und Datenintegrität zusätzlich zur Prozessstabilität beitragen.