Ab dem 1. Mai 2025 erhalten die rund 50.000 Beschäftigten der österreichischen Chemischen Industrie eine Lohnerhöhung von 2,65 Prozent. Damit blieben sie unter der rollierenden Inflation von 2,75 Prozent, also unter der Teuerung der vergangenen zwölf Monate, die als Basis der Kollektivvertrags-Verhandlungen dient. Darauf einigten sich die Sozialpartner nach einer 13-stündigen dritten Verhandlungsrunde, die in der Nacht auf Donnerstag abgeschlossen wurde.

Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter steigen demnach um mindestens 80 Euro und maximal 113 Euro. Für die höchsten Verwendungsgruppen V und VI wurde ein Fixbetrag von 60 Euro vereinbart. Auch die Einkommen der Lehrlinge werden ab Mai um 2,65 Prozent angehoben.