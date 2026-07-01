Bayer Monsanto Klagen : Bayer: Der Roundup-Sieg nimmt den Druck – aber nicht die Milliardenlast

01.07.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Supreme Court verschafft Bayer im Roundup-Streit um Glyphosat den wichtigsten Erfolg seit der Monsanto-Übernahme. Anleger feiern das Urteil, die Bayer-Aktie schießt nach oben. Doch hinter dem Kurssprung stehen weiter Tausende Klagen, Milliardenrisiken und ein Konzern, der noch lange nicht befreit ist.

Inhalt

Whippany, NJ, USA ? February 23, 2025: Bayer HealthCare U.S. headquarters in Whippany, New Jersey. Bayer is multinational pharmaceutical and biotechnology company

Bayer in den USA: Der Konzern hat im Roundup-Streit einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt, doch die Monsanto-Altlast bleibt ein Milliardenrisiko.

- © Lee - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
01.07.2026
Letzte Aktualisierung
01.07.2026
Michael Vaccaro