Arzneimittelknappheit in Europa : Europas Pharmaindustrie: Der Kontinent forscht, andere kassieren
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Europa kennt Lieferkettenkrisen inzwischen gut. Doch kaum eine Verwundbarkeit ist politisch so heikel wie die bei Medikamenten. Wenn Antibiotika, Diabetesmittel oder Krebspräparate knapp werden, geht es nicht um Komfort, sondern um Versorgungssicherheit. Der Europäische Rechnungshof nannte zuletzt fragile Lieferketten, starke Abhängigkeit von asiatischen Herstellern und regulatorische Hürden als zentrale Ursachen für Arzneimittelengpässe; zwischen Januar 2022 und Oktober 2024 registrierten EU-Staaten akute Engpässe bei 136 Medikamenten.
Die Abhängigkeit beginnt oft weit vor der Packung in der Apotheke. Für viele Wirkstoffe, die in Europa zu Arzneimitteln verarbeitet werden, kommen zentrale Vorprodukte oder aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe aus Indien und China. Branchenangaben sprechen von 60 bis 80 Prozent; bei einzelnen Antibiotika ist die Konzentration besonders hoch.
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Die EU will Europas Pillen retten – doch die Industrie rechnet anders
Brüssel hat das Problem erkannt. Mit dem Critical Medicines Act will die EU die Produktion kritischer Arzneimittel stärken, Lieferketten diversifizieren und öffentliche Beschaffung stärker an Versorgungssicherheit ausrichten. Im Mai 2026 erzielten Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten dazu eine vorläufige Einigung; Ziel ist es, Abhängigkeiten bei rund 270 kritischen Medikamenten zu reduzieren. EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi argumentiert, Europa müsse durch Förderung von Herstellung und durch Marktanreize widerstandsfähigere Lieferketten schaffen.
Doch während die Politik über strategische Autonomie spricht, rechnen Unternehmen nüchtern. Und die Rechnung fällt immer öfter gegen Europa aus.
Warum Europa für Pharmakonzerne weniger zwingend wird
In Deutschland stellten Boehringer Ingelheim und Eli Lilly zuletzt große Pläne infrage: Boehringer strich nach Reuters-Angaben Erweiterungspläne im Wert von 900 Millionen Euro, Lilly halbierte ein ursprünglich auf 2,3 Milliarden Euro angelegtes Projekt. Pfizer warnte, Investitionen in Deutschland könnten durch geplante Preisregeln gefährdet werden. In Großbritannien stoppte AstraZeneca 2025 zunächst ein Impfstoffprojekt in Liverpool und pausierte später ein Forschungsprojekt in Cambridge; nach einem politischen Deal kündigte der Konzern 2026 wieder Investitionen in Cambridge und Macclesfield an.
Auch Werkschließungen passen in dieses Bild, wenn auch nicht jede Schließung denselben Grund hat. BioNTech will mehrere Standorte schließen oder verkleinern und bis zu 1.860 Stellen abbauen, unter anderem in Deutschland. Catalent plant die Schließung seines Standorts im belgischen Gosselies. Merck KGaA will ein Werk im irischen Arklow bis Ende 2028 schließen, investiert zugleich aber weiter an anderer Stelle in Irland. Das ist keine einfache Abwanderungsgeschichte. Aber es ist ein Muster: Europa bleibt wichtig, wirkt für manche Investitionsentscheidungen jedoch weniger zwingend.
Der Pillenknick entsteht nicht im Labor, sondern in der Fabrik
Der eigentliche „Pillenknick“ entsteht deshalb nicht im Labor. Europa hat starke Universitäten, Biotech-Firmen und Pharmakonzerne. Das Problem beginnt oft danach: bei industrieller Skalierung, klinischen Studien, Produktionslinien und Gewinnpools. Pointiert gesagt: Europa erfindet, die USA verdienen, China skaliert.
Der wichtigste Grund liegt im Geschäftsmodell. Europäische Gesundheitssysteme drücken Preise, um Medikamente bezahlbar zu halten. Aus Sicht von Patienten, Beitragszahlern und Finanzministern ist das rational. Für globale Pharmakonzerne verändert es aber die Investitionsrechnung. In den USA sind Arzneimittelpreise deutlich höher: Eine RAND-Analyse auf Basis von Daten aus 2022 kommt zu dem Ergebnis, dass US-Bruttopreise über alle Medikamente hinweg 278 Prozent des Vergleichsniveaus anderer Länder erreichten; bei patentgeschützten Originalpräparaten waren es 422 Prozent. Die OECD weist für 2023 in den USA Pro-Kopf-Ausgaben für Einzelhandelsarzneimittel von 1.713 Dollar aus, mehr als doppelt so viel wie der OECD-Durchschnitt.
Die USA ziehen die Gewinne an – Europa ringt um Attraktivität
Damit wird der US-Markt zum Magneten. Eine ältere, aber oft zitierte Berechnung des USC Schaeffer Center schätzt, dass der US-Markt 64 bis 78 Prozent der weltweiten Pharmagewinne trägt. Zugleich erhöht Washington den Druck: Die US-Regierung drängt Hersteller, niedrigere Preise in den USA durch höhere Preise in anderen Märkten auszugleichen oder ihre Preisstrategien weltweit anzupassen. Für Europa ist das eine unangenehme Kollision zweier Ziele: bezahlbare Arzneimittel und industrielle Attraktivität.
Hinzu kommt der Streit um Regulierung. Ein Beispiel ist Ethanol, ein Standardstoff in Medizin, Desinfektion und Produktion. Die Europäische Chemikalienagentur ECHA prüfte dessen Einsatz im Biozidrecht; ihr Ausschuss kam im Februar 2026 zu dem Schluss, Ethanol könne für Hand- und allgemeine Desinfektionsmittel zugelassen werden. Für die Industrie bleibt der Fall dennoch symbolisch: Selbst lange etablierte Stoffe können in Verfahren geraten, die Investoren als Unsicherheitsfaktor wahrnehmen.
Wenn Umweltschutz zur Kostenfrage für Generika wird
Noch grundsätzlicher ist der Konflikt beim Gewässerschutz. Die überarbeitete EU-Kommunalabwasserrichtlinie verpflichtet Kläranlagen, Mikroschadstoffe wie Arzneimittelrückstände besser zu entfernen. Pharma- und Kosmetikhersteller sollen über eine erweiterte Herstellerverantwortung mindestens 80 Prozent der Kosten tragen; die EU verweist auf das Verursacherprinzip. Umweltverbände argumentieren, Pharma und Kosmetik seien für den Großteil entsprechender Einträge verantwortlich und müssten deshalb zahlen. Die Generikaindustrie warnt hingegen vor Zusatzkosten, die gerade bei niedrigpreisigen Standardmedikamenten ins Gewicht fallen. Medicines for Europe verweist auf Modellrechnungen, nach denen die Kosten einzelner Wirkstoffe wie Metformin deutlich steigen könnten.
Hier prallen zwei legitime Anliegen aufeinander: sauberes Wasser und sichere Arzneimittelversorgung. Doch wenn Generika in Europa ohnehin mit geringen Margen produziert werden, kann zusätzliche Regulierung zur Standortfrage werden.
Wien zeigt, was Europa noch kann
Ganz verloren ist der Kontinent nicht. Wien zeigt, dass Europa für High-End-Forschung weiter attraktiv ist. Boehringer Ingelheim eröffnete dort das Angelika-Amon-Forschungsgebäude; rund 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen dort an Krebsforschung arbeiten, die Investition liegt bei etwa 60 Millionen Euro. Solche Beispiele zeigen: Europa kann Innovation.
Die größere Frage lautet aber, ob Europa Innovation auch industriell verwerten kann. Denn China ist längst nicht mehr nur Werkbank. Der Anteil Chinas an globalen, von der Industrie gesponserten klinischen Studien stieg laut EFPIA von 8 Prozent im Jahr 2013 auf 18 Prozent im Jahr 2023; Europas Anteil fiel im selben Zeitraum von 22 auf 12 Prozent. Auch Analysen zum Life-Sciences-Markt zeigen, dass China bei Studien und Biotech-Infrastruktur stark aufgeholt hat, während Europa relativ an Gewicht verliert.
Der stille Machtverlust einer europäischen Schlüsselbranche
Damit erinnert die Entwicklung an andere Industrien: Europa verfügt über Wissen, Marken, Ingenieurskunst und Forschung. Doch Skalierung, Kapital und Marktmacht wandern dorthin, wo die Bedingungen günstiger sind. Der Vergleich mit der Autoindustrie ist nicht perfekt. Medikamente sind stärker reguliert, stärker patentgetrieben und enger mit öffentlicher Gesundheit verknüpft. Aber der Mechanismus ist vertraut: Wer die nächste Produktionsgeneration nicht baut, verliert irgendwann mehr als nur Fabriken.
Europa sorgt sich heute zu Recht um Wirkstoffe aus Indien und China. Doch die größere Sorge könnte bald eine andere sein: nicht, woher die Medikamente von heute kommen, sondern ob die Medikamente von morgen noch in Europa entwickelt, getestet, produziert und wirtschaftlich verwertet werden.
Der Pillenknick ist deshalb keine plötzliche Krise. Er ist eine schleichende Verschiebung. Und gerade deshalb ist er gefährlich.