Arzneimittelknappheit in Europa : Europas Pharmaindustrie: Der Kontinent forscht, andere kassieren

18.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Europa hat starke Forscher, große Pharmakonzerne und den politischen Willen zur Unabhängigkeit. Trotzdem wandern Gewinne, Skalierung und klinische Dynamik zunehmend dorthin, wo Medikamente teurer verkauft und schneller industriell verwertet werden können. Warum Europas Pharmaindustrie trotz Forschungskraft an Einfluss verliert – und weshalb der „Pillenknick“ mehr ist als eine Lieferkettenkrise.
Drei Beschäftigte in Schutzkleidung kontrollieren eine Anlage in einer sterilen Pharmaproduktion.

Europas Pharmaindustrie steht vor einer Standortfrage: Forschung ist stark, doch Produktion, Skalierung und Lieferketten geraten zunehmend unter Druck.

- © Boehringer Ingelheim

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Erstveröffentlichung
18.06.2026
Letzte Aktualisierung
18.06.2026
Piotr Dobrowolski