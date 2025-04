Um Strafen zu entgehen, können die Hersteller Emissionsgutschriften von Wettbewerbern wie Tesla oder Volvo kaufen, die ausschließlich oder größtenteils E-Autos verkaufen. In der Vergangenheit hatten etwa Honda und Jaguar dies getan. Dieser Ablasshandel würde wohl günstiger ausfallen als Strafzahlungen - aber das Geld fließt dann in die Kassen der Konkurrenz.



Die Hersteller könnten auch die Preise für Autos mit Verbrennungsmotoren erhöhen, um den Abstand zu den in der Anschaffung noch immer recht teuren Elektroautos auszugleichen. De facto würde dadurch die Produktionsmenge verringert, sagt Alexandre Marian von Alix Partner. Werksschließungen wären die logische Folge. Marian sieht den Haupthebel für die Autohersteller derzeit darin, die Emissionsbilanz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu verbessern, etwa mit mehr Automatikgetrieben.



Volkswagen will Strafzahlungen verhindern: "Jeder Euro, der in potenzielle Strafzahlungen investiert wird, wäre sehr schlecht angelegt", sagt ein Konzernsprecher. Unter den Herstellern herrscht jedoch keine Einigkeit. Erfolgreiche E-Auto-Hersteller haben ohnehin nichts zu fürchten. Und auch der Stellantis-Konzern, mit Marken wie Fiat, Opel und Peugeot die Nummer zwei auf dem europäischen Markt hinter Volkswagen, will die Regeln nicht kurzfristig ändern. Sie seien ja nicht "über Nacht" aufgestellt worden, sagte Stellantis-Finanzvorstand Doug Ostermann. "Wir bereiten uns seit Jahren darauf vor."