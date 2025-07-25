Der weltweit bekannteste Elektroautobauer Tesla erlebt derzeit einen massiven wirtschaftlichen Dämpfer. Im zweiten Quartal 2025 sackte der Umsatz um 12 % auf 22,5 Milliarden USD ab – der stärkste Rückgang seit über einem Jahrzehnt. Damit lag das Unternehmen sogar unter den ohnehin konservativen Analystenerwartungen von rund 22,7 Milliarden USD. Auch der Gewinn litt: Der Nettogewinn fiel um 16 % auf rund 1,17 Milliarden USD, während sich die operative Marge um 42 % verschlechterte.

>>> Kampf ums Überleben: VW, BMW, Mercedes im Würgegriff der Auto-Revolution

Dieser dramatische Tesla Umsatzrückgang kommt in einer Phase, in der das Unternehmen mit gleich mehreren Herausforderungen kämpft – von Absatzrückgängen bei Elektroautos über schärfere Konkurrenz bis hin zu politischen Kontroversen rund um CEO Elon Musk. Musk sagte dazu: "Möglicherweise stehen uns ein paar harte Quartale bevor.“ Er übte zudem Kritik an politischen Rahmenbedingungen wie steigenden Zöllen und dem Auslaufen von EV‑Steuergutschriften: „Steigende Zölle, auslaufende Subventionen und politische Unsicherheiten machen es schwer, Planungssicherheit zu gewährleisten.“

Nie mehr die wichtigsten Entwicklungen rund um Tesla & Co verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing – mit den relevantesten Nachrichten zu Elektromobilität, autonomem Fahren und Industrie-Trends. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox.