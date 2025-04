Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, hat die Scio Holding einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Landesgericht Linz gestellt. Der Mechatronik-Spezialist, der flexible Elektronik für die Automobilbranche lieferte, wurde im Jahr 2014 gegründet.

Laut Eröffnungsantrag wird die Schließung der Scio Holding in Linz angestrebt. Von der Insolvenz sind 12 Mitarbeiter betroffen. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weist auf einen bevorstehenden Konkurs hin.