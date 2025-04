Von der Insolvenz sind insgesamt 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die Suche nach einem Investor blieb erfolglos. Laut Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens, der der APA vorliegt, konnten von Kika/Leiner-Eigentümer Hermann Wieser "keine weiteren Mittel zur Verfügung gestellt werden".

Das Management betonte, „alles Menschenmögliche unternommen“ zu haben, um das Überleben der Möbelkette zu sichern. Doch angesichts der „allgemeinen Kaufzurückhaltung“ und der „offenbar nachhaltig beschädigten“ Markenwahrnehmung sei eine Rettung nicht möglich gewesen. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Folgen der Insolvenz der Signa-Gruppe, die immer wieder Gerüchte und Kundenanfragen ausgelöst hätten. „Die Kostensteigerungen in allen Bereichen, wie auch bei den letzten Kollektivvertragsverhandlungen, haben die Gestaltungsspielräume des Unternehmens extrem eng gehalten“, erklärte das Unternehmen.

Aktuell gibt es laut Schuldnerangaben 924 Gläubiger mit offenen Forderungen. Dazu zählen Lieferanten, Dienstnehmer sowie das Finanzamt. Auch zahlreiche Kunden, die Anzahlungen für Küchen oder größere Wohnmöbel geleistet haben, sind betroffen. Wie viele Kunden genau betroffen sind, bleibt laut Gläubigerschützern unklar. Unklar ist auch, wie mit Gutscheingläubigern verfahren wird. "Ob es eine Lösung für die Gutscheingläubiger geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt", so der AKV.

Ob ein zweites Sanierungsverfahren möglich ist, wird nun der zu bestellende Masseverwalter prüfen. Eine Sanierung ist laut Brigitte Dostal vom KSV1870 nur dann umsetzbar, wenn das Unternehmen zumindest kostendeckend fortgeführt werden kann. "Eine Sanierung ist jedenfalls nur dann möglich, wenn das schuldnerische Unternehmen zumindest kostendeckend fortgeführt werden kann", erklärte Dostal in einer Aussendung.

Bereits im September 2023 hatten die Gläubiger einem Sanierungsplan für die erste Insolvenz zugestimmt, der eine Rückzahlung von 20 Prozent der Forderungen vorsah. Die erste Barquote von zehn Prozent wurde ausbezahlt, die nächsten fünf Prozent wären am 26. Jänner 2025 fällig gewesen. Stephan Mazal von Creditreform erklärt: "Forderungen aus dem alten Insolvenzverfahren werden nicht automatisch berücksichtigt, sondern müssen wieder angemeldet werden." Bei der ersten Insolvenz im Jahr 2023 meldeten rund 500 Gläubiger Forderungen in Höhe von 93 Millionen Euro an. Davon wurden rund 74 Millionen Euro anerkannt.

Die Möbelkette hatte im Laufe des Jahres bereits die Zahl der Beschäftigten von 1.900 auf 1.400 reduziert. Nach der Insolvenz im Juni 2023 wurden 23 der insgesamt 40 Filialen geschlossen, wodurch über 1.600 Stellen abgebaut wurden. Trotz eines Sanierungsverfahrens, das am 25. September 2023 aufgehoben wurde, konnten die Gläubiger nur mit einer Quote von 20 Prozent entschädigt werden – zahlbar innerhalb von zwei Jahren.