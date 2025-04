KTM, eine Tochter der Pierer Mobility, steht vor der Insolvenz. Das Unternehmen bereite ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung vor, so die Firma des Industriellen Stefan Pierer. Wie KTM am Dienstag bekanntgab, soll der Antrag dafür am Freitag eingereicht werden. Der aktuelle Finanzierungsbedarf beläuft sich laut Pierer Mobility auf einen "hohen dreistelligen Millionenbetrag". Auch die Pierer Industrie AG befindet sich in Restrukturierung.

>>> KTM in der Krise: Pierer Industrie AG startet Restrukturierungsverfahren

Das Management der KTM AG rechnet nicht damit, die benötigte Zwischenfinanzierung rechtzeitig sichern zu können. Daher wurde beschlossen, beim zuständigen Gericht ein gerichtliches Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung zu beantragen. Dies betrifft nicht nur die KTM AG, sondern auch die Tochtergesellschaften KTM Components GmbH und KTM F&E GmbH. Allerdings seien die Vertriebsgesellschaften und weitere Tochterunternehmen nicht betroffen, so das Unternehmen.

Das am Montag eingeleitete Restrukturierungsverfahren der Pierer Industrie AG, das Stefan Pierer initiiert hat, gilt als Mitursache für die Insolvenz der KTM AG, die nun ebenfalls eine Sanierung anstrebt. Das sogenannte europäische Restrukturierungsverfahren, das in Österreich erstmals angewendet wird, wurde laut Angaben des KSV1870 am heutigen Dienstag in Linz eröffnet. Dieses Verfahren ermöglicht es Unternehmen, die insolvenzgefährdet, aber noch nicht zahlungsunfähig sind, in einem gerichtlich überwachten Rahmen ihre wirtschaftliche Lage zu stabilisieren und sich zu erholen, bevor eine Insolvenz unausweichlich wird.