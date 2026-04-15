Sie haben im letzten Geschäftsjahr eine Milliarde Umsatz eingefahren – wie wird das aktuelle Geschäftsjahr aussehen?

Als ich einstieg, kam TGW gerade aus einem etwas schwierigen Geschäftsjahr - mit zwar gutem Umsatz, aber eigentlich einem Nullergebnis. Die Stiftungsphilosophie ist, dass wir Geld nicht für uns oder Aktionäre verdienen, sondern um es über eine Stiftung in die Future Wings zu bringen. Das treibt mich an, wieder Stabilität und Ertragskraft zu bringen - und das ist uns gelungen. Wir haben zwar an der Transformation gearbeitet, aber auch starke Kostenprogramme gefahren und Handbremsen angezogen. Mit unserem letzten Jahresabschluss haben wir die Milliarde Umsatz überschritten. Das war toll, aber noch wichtiger war, dass wir wieder profitabel waren. Jetzt sind wir kurz vor Ablauf des laufenden Geschäftsjahres – und auch wenn ich keine konkreten Zahlen nennen kann, wird das nochmal sowohl vom Umsatz, als auch von den Ergebnissen besser werden.

Was sind konkrete Pläne für die nächsten Jahre?

Wir sind zurückhaltend, Zahlen zu nennen, aber natürlich gibt es sie, auch sehr dezidiert. Sagen wir so: Der Markt der Automatisierungstechnik ist ein Wachstumsmarkt. Da gab es Turbo-Wachstum in Zeiten der Corona-Krise, aber eigentlich wächst unser Markt, je nach Statistik, zwischen acht und zehn Prozent jährlich. Unser Ziel ist ganz klar, etwas besser als der Markt zu wachsen. Wir sind etwa auf Marktposition 5 oder 6, würden uns aber gerne Richtung 3 oder 4 entwickeln. Das ist das strategische Ziel, aber ob das in drei oder zehn Jahren ist, ist eher nebensächlich. Insgesamt wollen wir unseren Umsatz verdoppeln.

Ist das Marktwachstum global in etwa gleich verteilt? In welchen Märkten und Regionen ist es besonders stark?

Es gibt gerade in Europa große Märkte wie Deutschland, die jetzt das dritte Jahr in einer Rezession stecken, oder zumindest im Nullwachstum. Österreich selbst geht es auch nicht besonders gut. Dann gibt es aber europäische Länder wie Spanien oder UK, die wachsen, auch Frankreich ist noch einigermaßen stabil. Auch der US-Markt ist in den letzten Jahren immer noch gut gewachsen. Da muss man abwarten, was mit den politischen Entwicklungen passiert. Es ist also sehr heterogen. Das ist das regionale Marktwachstum. Was die Branchen betrifft, ist die Bekleidungsindustrie eine sehr zyklische Industrie. Sie hat in den letzten Jahren sehr gelitten und hat nicht mehr ganz so starke Wachstumsraten gezeigt. Im Bereich Grocery war das Wachstum nie sehr groß, aber stabil. Die Branche Commercial Consumer Product, dazu zählen die großen elektronischen Versandhäuser, wächst nach wie vor mit guten Zahlen. Im Industriebereich ist es wiederum etwas schwieriger derzeit. Man muss also balancieren, wo man sich bewegt. Wenn wir in den Bereichen oder Ländern, wo wir noch nicht so stark waren, jetzt richtig Gas geben, kann es uns eigentlich recht unbeeindruckt lassen, dass der Markt in Summe momentan nicht so stark wächst wie vor fünf Jahren.