Die beiden von Elon Musk geführten US-Konzerne Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss, der die Kräfteverhältnisse in mehreren Technologiebranchen verändern könnte. Wie Musk im Rahmen der Präsentation der SpaceX-Quartalszahlen erklärte, haben beide Unternehmen auf Wunsch von Aktionären unabhängige Sonderausschüsse eingerichtet. Diese sollen die Möglichkeiten einer Fusion untersuchen.

Musk selbst ist wegen seiner Beteiligungen an beiden Unternehmen von den Verhandlungen ausgeschlossen. Der Unternehmer hält einen Zusammenschluss grundsätzlich für sinnvoll, warnte allerdings davor, eine Fusion bereits als beschlossene Sache zu betrachten.

Eine der größten Hürden liegt bei den Tesla-Aktionären. Für eine Fusion wäre nach Musks Angaben die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktien erforderlich. Bei SpaceX verfügt Musk hingegen bereits über die Stimmenmehrheit.