Tesla SpaceX Fusion : Tesla und SpaceX vor Mega-Fusion: Elon Musks 3,4-Billionen-Dollar-Wette
Die beiden von Elon Musk geführten US-Konzerne Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss, der die Kräfteverhältnisse in mehreren Technologiebranchen verändern könnte. Wie Musk im Rahmen der Präsentation der SpaceX-Quartalszahlen erklärte, haben beide Unternehmen auf Wunsch von Aktionären unabhängige Sonderausschüsse eingerichtet. Diese sollen die Möglichkeiten einer Fusion untersuchen.
Musk selbst ist wegen seiner Beteiligungen an beiden Unternehmen von den Verhandlungen ausgeschlossen. Der Unternehmer hält einen Zusammenschluss grundsätzlich für sinnvoll, warnte allerdings davor, eine Fusion bereits als beschlossene Sache zu betrachten.
Eine der größten Hürden liegt bei den Tesla-Aktionären. Für eine Fusion wäre nach Musks Angaben die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktien erforderlich. Bei SpaceX verfügt Musk hingegen bereits über die Stimmenmehrheit.
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Tesla und SpaceX: Was hinter dem 3,4-Billionen-Dollar-Imperium steckt
Die wirtschaftliche Dimension einer möglichen Fusion ist erheblich. SpaceX wird an der Börse mit mehr als 1,9 Billionen Dollar bewertet, Tesla mit rund 1,48 Billionen Dollar. Zusammen kommen beide Unternehmen damit auf einen Börsenwert von knapp 3,4 Billionen Dollar. Ein Zusammenschluss würde zu den größten Unternehmenstransaktionen der Wirtschaftsgeschichte zählen.
Die hohen Bewertungen spiegeln allerdings nicht ausschließlich das gegenwärtige Geschäft wider. Bei beiden Konzernen setzen Anleger in erheblichem Umfang auf zukünftige Technologien und Geschäftsmodelle, deren wirtschaftlicher Erfolg noch nicht gesichert ist.
Tesla will sich langfristig vom klassischen Elektroautohersteller zu einem Anbieter autonomer Mobilität und humanoider Robotik entwickeln. Musk setzt dabei vor allem auf selbstfahrende Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus. Beide Geschäftsfelder sind von intensiver technologischer Entwicklung und zunehmendem Wettbewerb geprägt.
SpaceX hat sein Geschäftsmodell ebenfalls deutlich erweitert. Während das Unternehmen ursprünglich vor allem mit Raketenstarts und Raumfahrtaufträgen bekannt wurde, gewinnen mittlerweile das Satelliteninternet Starlink sowie KI-Infrastruktur und Rechenzentren erheblich an Bedeutung.
Ein gemeinsamer Konzern könnte diese Geschäftsfelder organisatorisch und finanziell enger miteinander verbinden. Welche Einsparungen, Synergien oder zusätzlichen Investitionen tatsächlich möglich wären, ist bislang allerdings nicht beziffert.
Tesla-Roboter Optimus und SpaceX: Warum KI die Fusion antreibt
Ein wesentliches Argument für den Zusammenschluss ist die Verbindung von künstlicher Intelligenz mit industriellen Anwendungen. Tesla entwickelt Fahrzeuge, autonome Systeme und humanoide Roboter. SpaceX verfügt über Infrastruktur für Satellitenkommunikation, Raumfahrt und zunehmend auch über große Rechenkapazitäten.
Diese Kombination könnte insbesondere für die Entwicklung und den Betrieb KI-gestützter Systeme interessant werden.
Der US-Investor und langjährige Technologieanalyst Gene Munster sieht darin einen zentralen wirtschaftlichen Vorteil. Tesla verfüge mit seinen Fahrzeugen und Robotern über Möglichkeiten, künstliche Intelligenz unmittelbar in der physischen Welt einzusetzen. Diese Fähigkeiten könnten das bestehende Technologieportfolio von SpaceX ergänzen.
Bereits heute arbeiten beide Unternehmen an gemeinsamen Industrieprojekten. Dazu zählt die von Musk angekündigte Chipfabrik Terafab in den USA. Sie soll langfristig die Produktion von Halbleitern für rechenintensive Anwendungen unterstützen. Das Projekt befindet sich allerdings noch in einer frühen Realisierungsphase.
Auch beim angekündigten neuen Tesla Roadster ist eine technische Zusammenarbeit vorgesehen. Zumindest einzelne Varianten des Sportwagens sollen mit Kaltgas-Raketendüsen von SpaceX ausgestattet werden. Musk stellt einen Produktionsbeginn für 2028 in Aussicht.
Die Kooperationen zeigen, dass bereits technologische Überschneidungen bestehen. Ob daraus ein ausreichender wirtschaftlicher Nutzen für eine vollständige Fusion entsteht, müssen die eingesetzten Sonderausschüsse erst bewerten.
Elon Musk und Tesla: Wie die SpaceX-Fusion seine Macht verändern könnte
Neben den industriellen und technologischen Argumenten hat ein Zusammenschluss eine erhebliche eigentümerpolitische Dimension.
Bei SpaceX sichert sich Musk seine Kontrolle über Aktien mit besonderen Stimmrechten. Bei Tesla ist seine Position weniger stark abgesichert. Zwar unterstützte die Mehrheit der Aktionäre in der Vergangenheit wiederholt seine Entscheidungen, Musk strebt jedoch seit Jahren einen höheren Anteil an den Stimmrechten an.
Besonders deutlich wurde dies in der Diskussion über Teslas Robotikstrategie. Musk hatte erklärt, er wolle keine „Roboter-Armee“ aufbauen, solange seine Führungsposition im Unternehmen nicht ausreichend abgesichert sei.
Die Tesla-Aktionäre stimmten 2025 einem umfangreichen, erfolgsabhängigen Vergütungspaket für Musk zu. Dessen vollständige Zuteilung ist an ambitionierte Unternehmensziele gebunden.
Eine Fusion könnte die bestehenden Eigentums- und Stimmrechtsverhältnisse grundlegend verändern. Je nach Ausgestaltung der Transaktion wäre es möglich, dass Musk seine Kontrolle über den zusammengeführten Konzern erheblich ausbaut.
Die konkreten Konsequenzen hängen allerdings von der noch offenen Transaktionsstruktur, dem Umtauschverhältnis der Aktien und den erforderlichen Genehmigungen ab.
SpaceX-Quartalszahlen 2026: Umsatz steigt um 161 Prozent
Die Fusionsüberlegungen fallen mit einem deutlichen Ergebnisanstieg bei SpaceX zusammen. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Raumfahrt- und Technologiekonzern einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von rund 1,1 Milliarden Dollar ausgewiesen.
Der Umsatz stieg von rund 5,6 Milliarden auf 14,6 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 161 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit Erlösen von rund 12,7 Milliarden Dollar gerechnet.
Auch operativ verzeichnete SpaceX einen deutlichen Ergebnisanstieg. Der operative Gewinn erreichte 2,8 Milliarden Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 8,8 Milliarden Dollar.
Wesentliche Wachstumstreiber waren das Satelliteninternet und vor allem das Geschäft mit künstlicher Intelligenz.
Starlink wächst rasant: Elon Musks Satelliteninternet erreicht 13,6 Millionen Kunden
Der Satelliteninternetdienst Starlink erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 5,2 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 69 Prozent.
Zum 30. September 2026 zählte Starlink rund 13,6 Millionen Kunden. Das Satellitennetz wird neben privaten Internetanschlüssen zunehmend für Unternehmen, staatliche Einrichtungen und die Kommunikation in der Luftfahrt eingesetzt. Nach den vorliegenden Angaben ist Starlink bereits in rund 3.800 Flugzeugen verfügbar.
Damit entwickelt sich das Geschäft mit wiederkehrenden Konnektivitätserlösen zu einer wichtigen wirtschaftlichen Grundlage des Konzerns. Die Marktmacht von Starlink erhöht gleichzeitig den Handlungsdruck in Europa. Mit dem 15,6 Milliarden Euro schweren Satellitenprojekt IRIS² will die EU ihre Abhängigkeit von SpaceX verringern.
SpaceX wird zum KI-Riesen: Warum künstliche Intelligenz Starlink überholt
Noch dynamischer entwickelte sich die Sparte für künstliche Intelligenz. Deren Quartalsumsatz stieg von 813 Millionen Dollar im Vorjahr auf 7,56 Milliarden Dollar.
Die Sparte profitiert unter anderem vom Ausbau großer Rechenzentren und der Vermietung von Rechenkapazitäten. Zu den genannten Kunden beziehungsweise Geschäftspartnern gehören Technologieunternehmen wie Google und Anthropic.
Der operative Gewinn des KI-Geschäfts erreichte 431 Millionen Dollar. Im entsprechenden Vorjahresquartal war noch ein operativer Verlust von rund 1,7 Milliarden Dollar angefallen.
Damit hat sich die wirtschaftliche Struktur von SpaceX erheblich verändert: Das KI-Geschäft ist nach Umsatz inzwischen größer als der Bereich Satelliteninternet.
Das traditionelle Geschäft mit Raketenstarts wuchs dagegen vergleichsweise moderat. Die Erlöse stiegen um sechs Prozent auf 1,77 Milliarden Dollar.
SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Die 19,6-Milliarden-Dollar-Wette auf KI
SpaceX hatte im Juni 2026 mit einem der größten Börsengänge der Geschichte den Kapitalmarkt betreten. Beim Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie wurde das Unternehmen mit knapp 1,8 Billionen Dollar bewertet.
In den ersten Handelswochen stieg der Aktienkurs zeitweise auf mehr als 225 Dollar, fiel anschließend jedoch zwischenzeitlich unter den Ausgabepreis zurück. Nach Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen legte die Aktie im nachbörslichen Handel wieder deutlich zu.
Die Geschäftsentwicklung zeigt zugleich, wie stark sich SpaceX zu einem kapitalintensiven Infrastrukturkonzern entwickelt. Allein im dritten Quartal beliefen sich die Investitionsausgaben auf 19,6 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Teil entfiel auf den Ausbau der KI-Infrastruktur.
Eine Fusion mit Tesla könnte neue Möglichkeiten zur gemeinsamen Finanzierung großer Technologie- und Industrieprojekte eröffnen. Gleichzeitig würde ein Zusammenschluss unterschiedliche Geschäftsmodelle mit jeweils hohen Investitionsanforderungen unter einem Konzerndach bündeln. Wie kapitalintensiv auch Teslas bestehendes Industriegeschäft bleibt, zeigt der geplante Ausbau der Tesla-Gigafactory in Grünheide trotz zuletzt rückläufiger Produktion.
SpaceX Starship und Starlink: Elon Musks Pläne für 100.000 Satelliten
Parallel zu den Fusionsüberlegungen stellte Musk neue Ziele für die Raumfahrtaktivitäten vor. Die Großrakete Starship soll nach seinen Vorstellungen gegen Ende 2027 zweimal pro Woche starten können. Noch wenige Monate zuvor hatte er deutlich höhere Startfrequenzen in Aussicht gestellt. Während SpaceX seine Startkapazitäten weiter ausbauen will, versucht Europa mit Isar Aerospace und der Spectrum-Rakete einen eigenständigeren Zugang zum Orbit aufzubauen
Auch das Satellitennetz Starlink soll massiv ausgebaut werden. Musk kündigte an, die Zahl der Satelliten innerhalb von drei Jahren auf 100.000 zu erhöhen. Zuletzt waren etwas mehr als 10.000 Satelliten im Einsatz.
Hinzu kommen Überlegungen, künftig KI-Rechenzentren in der Erdumlaufbahn zu betreiben. Die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit solcher Systeme ist allerdings noch offen.
Diese Vorhaben verdeutlichen die Größenordnung der geplanten Expansion. Gleichzeitig machen sie sichtbar, wie stark die zukünftige Bewertung der Unternehmen von Investitionen und technologischen Entwicklungen abhängt, deren wirtschaftliche Erträge noch nicht gesichert sind.
Elon Musk, SpaceX und die US-Regierung: Wie mächtig würde eine Fusion?
Eine Fusion hätte nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Bedeutung. SpaceX ist mit seinen Raketen und Satellitensystemen ein wichtiger Auftragnehmer der US-Regierung. Das Unternehmen spielt sowohl bei zivilen Raumfahrtprogrammen als auch bei militärischen Anwendungen eine bedeutende Rolle.
Starlink ist darüber hinaus für die militärische Kommunikation der Ukraine relevant. Berichte über Einschränkungen des Dienstes haben wiederholt Fragen nach der Abhängigkeit staatlicher Akteure von privat kontrollierter Satelliteninfrastruktur aufgeworfen. Wie weit diese Abhängigkeit reicht und warum Europa eine eigene Alternative aufbauen will, zeigt der Wettlauf zwischen Starlink und Europas Satellitenprojekt IRIS².
Musk selbst hat durch seine finanzielle Unterstützung der Republikanischen Partei und seine zeitweilige Tätigkeit für die US-Regierung erheblichen politischen Einfluss gewonnen.
Die Zusammenführung von Raumfahrt, Satellitenkommunikation, künstlicher Intelligenz, Fahrzeugproduktion und Robotik in einem Konzern könnte deshalb zusätzliche regulatorische und wettbewerbsrechtliche Fragen aufwerfen. Ob und in welchem Umfang Behörden eine konkrete Fusion prüfen müssten, hängt von ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Ausgestaltung ab.
Tesla-Aktie und SpaceX-Fusion: Was Anleger jetzt wissen müssen
An den Finanzmärkten wurde die mögliche Fusion zunächst positiv aufgenommen. Die Tesla-Aktie legte nach den Äußerungen Musks im nachbörslichen Handel um gut zwei Prozent zu. Auch die SpaceX-Aktie profitierte von den Quartalszahlen und den Fusionsüberlegungen.
Eine verbindliche Vereinbarung zwischen den Unternehmen liegt bislang nicht vor. Ebenso wenig sind ein konkretes Umtauschverhältnis, eine Transaktionsstruktur oder ein Zeitplan bekannt.
Für die Aktionäre stehen damit mehrere Fragen im Mittelpunkt: Welchen zusätzlichen wirtschaftlichen Nutzen bringt ein gemeinsamer Konzern? Wie würden die Unternehmen bewertet? Und welche Auswirkungen hätte die Fusion auf die Stimmrechtsverhältnisse?
Die nächsten Schritte liegen zunächst bei den unabhängigen Sonderausschüssen. Erst wenn diese eine Einigung über die Bedingungen eines Zusammenschlusses erzielen, könnte den Aktionären ein konkretes Fusionsvorhaben zur Entscheidung vorgelegt werden.