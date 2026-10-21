Der Automobilkonzern Stellantis plant eine Expansion seiner industriellen Präsenz in Argentinien. In der argentinischen Provinz Córdoba, genauer gesagt am Standort Ferreyra, ist die Inbetriebnahme einer neuen Motorenfertigung geplant. Ab dem Jahr 2027 wird dort die Produktion des 2,2-Liter-Multijet-Dieselmotors erfolgen. Die Aggregate sind sowohl für Fahrzeuge aus argentinischer Produktion als auch für den Export vorgesehen.

Gemäß der Mitteilung von Stellantis vom 19. Oktober 2026 ist das Vorhaben Bestandteil eines Investitionsprogramms mit einem Umfang von 385 Millionen US-Dollar. Die Finanzmittel werden nicht ausschließlich in die Produktion von Motoren investiert, sondern auch in den Ausbau des Standorts zu einem regionalen Fertigungszentrum für Pick-ups.

Dies lässt den Schluss zu, dass Stellantis in Südamerika einen anderen technologischen Schwerpunkt verfolgt als in Europa. Derzeit erfolgt seitens des Konzerns eine Diversifizierung des Angebots auf dem europäischen Markt, wobei elektrische und hybridisierte Antriebe im Vordergrund stehen. Gleichzeitig wird in Argentinien die lokale Fertigung konventioneller Dieselmotoren weiter ausgebaut.