Für die Beschäftigten des traditionsreichen Stellantis-Werks Mirafiori gibt es neue Hoffnung. Auf dem Pariser Autosalon am 12. Oktober 2026 bestätigte Arnaud Belloni, Chef der Konzernmarken Fiat, Lancia und Abarth, dass an einem zusätzlichen Fahrzeugmodell für den italienischen Produktionsstandort gearbeitet wird. Der geplante Kleinwagen soll sich durch kompakte Abmessungen, hohe Wirtschaftlichkeit und ein modernes Fahrzeugkonzept auszeichnen. Eine Serienproduktion ist allerdings noch nicht endgültig beschlossen.

Mirafiori steht seit Jahren unter wirtschaftlichem Druck. Besonders die schwankende Nachfrage nach dem vollelektrischen Fiat 500 sorgte für Produktionsunterbrechungen und Kurzarbeit. Mit dem neuen Fiat 500 Hybrid wollte Stellantis die Auslastung des Standorts deutlich verbessern.