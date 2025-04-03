Parallel dazu prüft Pollmann verschiedene Optionen für die künftige Nutzung des Standortes Vitis – von einem Verkauf bis hin zu Kooperationen mit Industriepartnern, die genau solche Fertigungskapazitäten suchen. Das hochmoderne Werk wurde 2020 eröffnet und 2021 von Fraunhofer Austria sowie dem Industriemagazin zur besten Fabrik Österreichs gekürt. Besonders hervorzuheben ist das vollautomatisierte Hochregallager, das in Branchenkreisen als Benchmark für moderne Logistiklösungen gilt.

„Wir sind stolz auf den Standort Vitis – es ist eine top-ausgestattete, preisgekrönte Fabrik. Auch wenn diese nicht mehr Teil unseres aktiven Produktionsnetzwerks bleibt, soll sie sinnvoll und strategisch genutzt werden“, erklärt Stefan Pollmann.

„Simply:Pollmann“

Die Entscheidung zur Standortverlagerung ist eingebettet in die Transformationsinitiative „Simply:Pollmann“. Dabei werden alle Unternehmensbereiche überprüft, Strukturen hinterfragt und Prozesse neu ausgerichtet. Dies umfasst auch gezielte Personalmaßnahmen. Pollmann beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeiter:innen in Österreich. Im Zuge der Umstrukturierung werden etwa 15 Stellen am Hauptstandort Karlstein, insbesondere bei der Pollmann Werkzeugbau GmbH, abgebaut. Das Unternehmen verfolgt dabei einen verantwortungsbewussten Ansatz, um langfristige Perspektiven für die Belegschaft zu sichern.

Ziel der Neuausrichtung ist, die Organisation widerstandsfähiger, schneller und zukunftsorientierter aufzustellen. „Der Markt verändert sich, und wir verändern uns mit“, so Stefan Pollmann. „Mit Simply:Pollmann stellen wir die Weichen für eine stabile, innovative und nachhaltige Zukunft. Die über 135-jährige Erfolgsgeschichte von Pollmann soll konsequent weitergeführt werden – mit Weitblick, Respekt, Vertrauen und unternehmerischer Verantwortung.“