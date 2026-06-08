Deutschland, Mitte der 1980er Jahre. BMW verkauft sportliche Fahrmaschinen. Mercedes baut perfekte Limousinen. Und Opel? Opel bringt ein Auto auf die Straße, das der Marke viele Beobachter in dieser Konsequenz kaum zugetraut hätten: den Omega.

Der Opel Omega A war kein gewöhnlicher Nachfolger in der oberen Mittelklasse. Er stand für den Anspruch, ein Auto von Grund auf technisch neu zu denken: Heckantrieb, neue Plattform, aerodynamisch optimierte Karosserie, versenkte Scheiben, geglättete Frontpartie, strömungsoptimierter Unterboden. Der cW-Wert von 0,28 galt damals als Spitzenwert für eine Serienlimousine. Der Omega wurde in Rüsselsheim entwickelt – und wurde zum Symbol einer Phase, in der Opel nicht nur Masse produzierte, sondern technische Maßstäbe setzen wollte. Heute wirkt diese Geschichte wie aus einer anderen Industrieepoche.