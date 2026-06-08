Opel Leapmotor China-Technik : Opel: Vom Omega zur China-Plattform – wie Rüsselsheim seine Ingenieursmacht verlor
Deutschland, Mitte der 1980er Jahre. BMW verkauft sportliche Fahrmaschinen. Mercedes baut perfekte Limousinen. Und Opel? Opel bringt ein Auto auf die Straße, das der Marke viele Beobachter in dieser Konsequenz kaum zugetraut hätten: den Omega.
Der Opel Omega A war kein gewöhnlicher Nachfolger in der oberen Mittelklasse. Er stand für den Anspruch, ein Auto von Grund auf technisch neu zu denken: Heckantrieb, neue Plattform, aerodynamisch optimierte Karosserie, versenkte Scheiben, geglättete Frontpartie, strömungsoptimierter Unterboden. Der cW-Wert von 0,28 galt damals als Spitzenwert für eine Serienlimousine. Der Omega wurde in Rüsselsheim entwickelt – und wurde zum Symbol einer Phase, in der Opel nicht nur Masse produzierte, sondern technische Maßstäbe setzen wollte. Heute wirkt diese Geschichte wie aus einer anderen Industrieepoche.
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Opel Elektro-SUV 2028: Bitterer Bruch mit der alten Ingenieursmacht
Denn während Rüsselsheim einst der Ursprung ganzer Fahrzeugarchitekturen war, soll Opel sein nächstes großes Elektro-SUV im C-Segment gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Leapmotor entwickeln. Das Modell ist für 2028 angekündigt; als Produktionsstandort ist das Stellantis-Werk im spanischen Saragossa vorgesehen. Leapmotor bringt zentrale Komponenten seiner elektrischen Architektur und Batterietechnologie ein, Opel soll Design, Fahrwerk, Nutzererlebnis sowie Licht- und Sitzkompetenz beisteuern.
Das ist mehr als eine Modellankündigung. Es ist ein historischer Kontrast: Dort, wo einst das Selbstbewusstsein deutscher Ingenieurskunst saß, wird heute vor allem integriert, angepasst und markenspezifisch übersetzt.
Lotus Omega: Der irre Opel, der Ferrari und Lamborghini herausforderte
Wer heute über Opel spricht, denkt oft an Sparprogramme, Stellenabbau, Marktanteilsverluste und Konzernumbauten. Doch über Jahrzehnte war Rüsselsheim ein Machtzentrum der europäischen Autoindustrie. Das Internationale Technische Entwicklungszentrum, kurz ITEZ, gehörte zu den großen Entwicklungsstandorten Europas. Dort entstanden nicht nur einzelne Modelle. Dort entstand ein technisches Selbstverständnis: Plattformen, Fahrwerke, Motoren, Erprobung, Hochgeschwindigkeitsfestigkeit. Opel war nicht einfach eine Marke mit Blitz im Kühlergrill. Opel war ein industrielles System.
Der Omega wurde zum sichtbarsten Ausdruck dieses Selbstverständnisses. Und wenige Jahre später kam das vielleicht radikalste Opel-Modell überhaupt: der Lotus Omega. 377 PS. Biturbo-Reihensechszylinder. Über 280 km/h Höchstgeschwindigkeit. Kein Ferrari. Kein Lamborghini. Ein Opel.
Der Lotus Omega, international auch als Lotus Carlton bekannt, war eine viertürige Limousine mit Fahrleistungen, die damals in die Sphäre von Supersportwagen reichten. Gebaut wurde es Anfang der 1990er Jahre in kleiner Serie. Das war die Zeit, in der deutsche Ingenieure glaubten, technologisch uneinholbar zu sein: mechanische Präzision, Fahrwerkstechnik, Verbrennungsmotoren, Autobahnfestigkeit. Und Rüsselsheim war mittendrin. Doch während Opel technisch glänzte, begann der Konzern dahinter zu erodieren.
Opel Rüsselsheim: Das einstige Machtzentrum der deutschen Autotechnik
In den 2000er Jahren war Opel längst nicht mehr der stolze deutsche Entwickler der 1980er. Rüsselsheim blieb zwar das europäische Entwicklungszentrum von General Motors. Doch die entscheidenden Fragen lagen immer häufiger in Detroit: Budgets, Plattformen, Lieferanten, Konzernstrategie. Und Detroit geriet selbst ins Wanken.
General Motors rutschte in der Finanzkrise tief in die Krise und meldete 2009 in den USA Gläubigerschutz nach Chapter 11 an. Für Opel war das kein isoliertes Ereignis. Die Krise des Mutterkonzerns zeigte, wie abhängig die deutsche Traditionsmarke von einem amerikanischen Konzern geworden war, dessen eigene Struktur unter Druck stand.
Parallel verlor Opel in Deutschland an Strahlkraft. Die Marke blieb präsent, aber der Nimbus der technischen Führerschaft verblasste. Astra, Zafira, Signum und andere Modelle waren in vielen Fällen solide Autos. Doch sie wurden selten zu Ikonen. Sie standen nicht mehr für jenen technologischen Überschuss, den Omega und Lotus Omega einst verkörperten. 2017 passierte dann, was jahrzehntelang kaum vorstellbar schien: General Motors verkaufte Opel. Nach 88 Jahren.
Opel-Krise: Wie General Motors die Traditionsmarke ins Wanken brachte
Der Käufer war PSA, also Peugeot-Citroën. Opel und Vauxhall gingen vollständig an den französischen Konzern. Damit entstand gemessen am Absatz der zweitgrößte Autobauer Europas nach Volkswagen.
Auf dem Papier war das eine Rettung. Industriell war es ein Bruch. Denn PSA hatte eigene Entwicklungszentren, eigene Plattformen, eigene Elektronikarchitekturen, eigene Renditeziele. Und die neue Konzernführung stellte unausweichlich die Frage: Warum braucht ein Mehrmarkenkonzern eigentlich parallele Entwicklungsapparate in diesem Umfang?
Opel-Übernahme durch PSA: Der bittere Bruch nach 88 Jahren
Carlos Tavares, damals Chef von PSA und später erster Chef von Stellantis, dachte Autos nicht in Markenmythen. Nicht in Omega, Kadett oder Lotus-Legenden. Nicht in Rüsselsheimer Stolz.
Er dachte in Plattformen. In Auslastung. In Synergien. In Rendite. Eine Plattform. Möglichst viele Marken. Möglichst viele Modelle. Möglichst wenig doppelte Entwicklung. Für einen Konzern ist diese Logik rational. Für Rüsselsheim war sie gefährlich. Denn wer die Plattform kontrolliert, kontrolliert das Auto.
Nach der PSA-Übernahme wanderte genau diese Macht Schritt für Schritt aus Rüsselsheim heraus. CMP, EMP2, französische Konzernarchitekturen, gemeinsame Elektronik- und Softwarelogiken: Opel wurde stärker in eine Plattformwelt eingebunden, die nicht mehr aus Rüsselsheim heraus gesteuert wurde. Der Corsa rückte technisch eng an den Peugeot 208 heran, der Astra teilt sich wesentliche technische Grundlagen mit dem Peugeot 308.
Stellantis und Opel: Wie Rüsselsheim die Kontrolle über Plattformen verlor
Damit veränderte sich auch die Arbeit der Entwickler. Früher lautete die Frage: Wie bauen wir das beste Auto für diese Klasse? Jetzt lautete sie immer öfter: Wie machen wir aus vorhandener Konzerntechnik noch einen Opel? Aus Entwicklern wurden Integratoren. Aus Ursprung wurde Anpassung. Aus Systemkompetenz wurde Markenabstimmung. Der Rohtext bringt diese Entwicklung sehr pointiert auf den Punkt: Rüsselsheim verlor nicht von heute auf morgen alle Kompetenz, aber es verlor Stück für Stück die Hoheit über das ganze Auto.
Opel Astra und Corsa: Die stille Abhängigkeit von Peugeot-Technik
Der organisatorische Umbau zeigte sich besonders deutlich im Entwicklungszentrum. 2018 wurde bekannt, dass Opel bis zu 2.000 Beschäftigte aus Teilen des Entwicklungszentrums an den französischen Entwicklungsdienstleister Segula Technologies übertragen wollte. Damals arbeiteten im ITEZ noch mehr als 7.000 Ingenieurinnen und Ingenieure. Offiziell ging es um eine Partnerschaft und neue Strukturen. Für Rüsselsheim bedeutete es aber auch: Know-how wurde aus dem Kern des Unternehmens herausgelöst.
Dann kam die nächste Konzernstufe.
2021 fusionierten PSA und Fiat Chrysler zu Stellantis. Aus Opel wurde eine Marke in einem globalen Konglomerat mit Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati und weiteren Marken. Rüsselsheim konkurrierte damit nicht mehr nur mit Paris, sondern auch mit Turin, Modena, Detroit und anderen Entwicklungsstandorten. Stellantis bestätigte den Abschluss der Fusion am 16. Januar 2021.
Opel Rüsselsheim: Warum der Stellenabbau ein hartes Warnsignal ist
Im April 2026 folgte der nächste harte Schnitt. Stellantis kündigte an, das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim in ein „effizientes Tech Center“ umzubauen. Von zuletzt rund 1.650 Ingenieurinnen und Ingenieuren sollen künftig etwa 1.000 bleiben. Das entspricht einem Abbau von rund 650 Stellen im Engineering-Bereich.
Stellantis betont, der Standort bleibe Teil des globalen Entwicklungsnetzwerks. Künftig soll Rüsselsheim unter anderem an fortgeschrittenen Fahrerassistenzsystemen, virtueller Entwicklung, Künstlicher Intelligenz, Batterieentwicklung, Softwaremodulen, digitaler Lichttechnologie sowie an Opel- und Vauxhall-Modellen arbeiten. Das klingt modern. Und es ist modern. Aber es ist nicht mehr dasselbe wie früher. Früher war Rüsselsheim Ursprung. Heute ist Rüsselsheim ein Knotenpunkt unter vielen.
Opel Leapmotor: China-Technik verändert die Zukunft der Marke
Während Rüsselsheim schrumpft, wächst woanders eine neue Ingenieursmacht heran: in China.
Dort entstehen Elektroautos nicht mehr aus der alten Logik des Verbrenners. Nicht aus Motor, Getriebe und mechanischer Perfektion. Sondern aus Batterie, Software, Elektronikarchitektur, Plattformgeschwindigkeit und Kostenkontrolle. Genau diese neue Logik holt Stellantis nun nach Europa.
Opel soll als erste Stellantis-Marke ein neues vollelektrisches C-Segment-SUV gemeinsam mit Leapmotor entwickeln. Das Fahrzeug soll ab 2028 kommen; die Produktion in Saragossa ist vorgesehen. Nach Angaben von Opel soll das Modell zentrale Komponenten der Leapmotor-Elektroarchitektur und Batterietechnologie nutzen. Opel selbst verweist auf eigene Beiträge bei Design, Fahrwerksabstimmung, Innenraumerlebnis, Licht- und Sitztechnologie.
Opel Zukunft: Warum Batterie, Software und Plattform die neue Macht sind
Dort, wo einst der Omega entstand, wird nicht mehr selbstverständlich die technische Basis der Zukunft definiert. Rüsselsheim soll weiter entwickeln, anpassen, abstimmen, europäisieren. Aber zentrale Teile der Elektroarchitektur kommen von einem chinesischen Partner. Opel und Stellantis sind damit nicht einfach nur eine Marke und ein Konzern im Umbau. Sie stehen für einen größeren Machtwechsel der Autoindustrie.
Europa kann weiterhin Werke haben. Europa kann weiterhin Marken haben. Europa kann weiterhin Logos, Designs, Montagebänder und Ingenieurteams haben. Doch die entscheidende Frage lautet künftig: Wer kontrolliert Batterie, Software, Elektronikarchitektur und Plattform?
Beim Omega war die Antwort klar: Rüsselsheim. Beim kommenden Elektro-SUV ist sie komplizierter.