Ein Chip. So klein wie ein Sandkorn. Sein Wert: ein Cent. Und doch reicht er, um ganze Industrien in die Knie zu zwingen. Nexperia – der Name klingt wie ein Start-up für smarte Steckdosen. Tatsächlich ist es einer der wichtigsten Hersteller von Standard-Halbleitern der Welt.

Seine Bauteile stecken überall: in Airbags, LED-Leuchten, Fensterhebern, Motorsteuerungen.

Kurz: in allem, was im Auto blinkt, piept oder sich bewegt. Gegründet wurde Nexperia aus dem niederländischen Philips-Konzern. 2018 folgt der Einschnitt: Verkauf an den chinesischen Elektronikkonzern Wingtech Technology. Kaufpreis: rund 3,6 Milliarden Dollar.

Seitdem gilt: chinesisches Eigentum – europäische Infrastruktur. Und diese Infrastruktur hat Gewicht. Im Hamburger Werk entstehen fast zehn Prozent aller Standardchips weltweit. Rund 100 Milliarden Stück pro Jahr. Einzelpreis: 1 bis 2 Cent. Austauschbar. Eigentlich. Aber in dieser Menge, an diesem Standort, mitten in Europa? Plötzlich: kritische Infrastruktur. Das sogenannte „Packaging“ – also das Einsetzen der Chips in Miniatur-Gehäuse – erfolgt bei Nexperia traditionell in China.

Doch rund um Nexperia eskalierte ein geopolitischer Konflikt. Ein niederländisches Gericht suspendierte den chinesischen Geschäftsführer – de facto eine Entmachtung des Eigentümers. Peking reagierte. Und stoppte den Export der in China verpackten Nexperia-Chips.

Und trifft damit vor allem: die westliche Autoindustrie. Bei Robert Bosch in Salzgitter: Kurzarbeit in der Elektronikfertigung. Beim Zulieferer Aumovio – der ehemaligen Autosparte von Continental AG – standen die Zeichen auf Kurzarbeit. Volkswagen AG und Mercedes-Benz bereiteten sich auf Produktionsstopps vor. International waren die Folgen noch deutlicher zu spüren: Honda meldet für 2025 eine Minderproduktion von 110.000 Fahrzeugen – wegen der Nexperia-Krise. Nissan verzeichnet immerhin 2.300 Einheiten weniger. Wegen Bauteilen im Wert von einem Cent.