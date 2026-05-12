JobRad Loop arbeitet mit einer Logik, die an MTM-Methoden (methods-time measurement, deutsch: Arbeitsablauf-Zeitanalyse) aus der Industrie angelehnt ist: Tätigkeiten werden in Zeitbausteine übersetzt, um Arbeitsplätze auszubalancieren und die Tageslast gleichmäßiger zu verteilen. Das Ziel ist kein starres Fließband, sondern ein "belastbares Line-Balancing trotz hoher Varianz", sagt Murauer. Ein Rad kann demnach zwei Stunden Bearbeitungszeit benötigen, ein anderes etwas mehr, gesteuert wird so, dass die Mitarbeiter über den Tag hinweg auf ähnliche Arbeitslasten kommen.

Das Unternehmen ist damit bewusst einen anderen Weg gegangen als die klassische Werkstattlogik „ein Mann, ein Fahrrad“. Diese frühe Phase habe es bei JobRad Loop durchaus gegeben, beschreibt Murauer. Mit steigenden Stückzahlen sei das Modell jedoch an Grenzen gestoßen – nicht zuletzt, weil qualifizierte Zweiradmechaniker schwer zu finden seien.



Die Antwort war eine stärkere Arbeitsteilung: Welche Tätigkeiten erfordern wirklich Fachpersonal, welche können angelernte Kräfte übernehmen? Aus dieser Notwendigkeit entstand schrittweise eine Produktionskette, die inzwischen durch Lean-Routinen wie Morgenrunden, Gemba-Walks und enges Bottleneck-Monitoring ergänzt wird. Laut Murauer steigt der Output inzwischen bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl. Für ein margenschwaches Geschäft wie Refurbishment ist das entscheidend.