Der deutsche Autozulieferer Forvia Hella, Teil des französischen Technologiekonzerns Forvia, blickt angesichts der wachsenden Herausforderungen in der globalen Automobilindustrie mit zunehmender Skepsis in die Zukunft. Besonders die aktuellen Handelskonflikte und die Einführung von US-Zöllen auf bestimmte Produkte wirken sich negativ auf die Planbarkeit und die Margen des Unternehmens aus.

>>> Kahlschlag im Südburgenland - Warum Forvia Hella seine Produktion verlagert

„Das ohnehin schon anspruchsvolle Branchenumfeld wird sich voraussichtlich weiter verschärfen“, erklärte Vorstandschef Bernard Schäferbarthold am Donnerstag im Rahmen der Präsentation der aktuellen Quartalsbilanz. Diese Einschätzung verweist auf eine wachsende Unsicherheit in der gesamten Automobilbranche, die unter globalen Lieferkettenproblemen, geopolitischen Spannungen und strengeren Regulierungen leidet.