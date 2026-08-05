Die BMW Group treibt den Umbau ihres mexikanischen Werks in San Luis Potosí mit hohen Investitionen voran. Ab 2027 sollen dort sowohl vollelektrische Fahrzeuge der sogenannten Neuen Klasse als auch die dazugehörigen Hochvoltbatterien montiert werden. Damit erhält der Standort in der Gemeinde Villa de Reyes eine zentrale Rolle im weltweiten Produktionsnetzwerk des Münchner Automobilherstellers.

Konkret sollen in Mexiko künftig der BMW iX3 und der BMW i3 auf Basis der Neue-Klasse-Architektur vom Band laufen. San Luis Potosí gehört damit neben Debrecen in Ungarn, München und Shenyang in China zu lediglich vier BMW-Standorten, die für die Fertigung von Fahrzeugen der Neuen Klasse vorgesehen sind. Gleichzeitig wird das mexikanische Werk einer von fünf Standorten für die Montage von Hochvoltbatterien der sechsten Generation. Die weiteren Batteriezentren befinden sich in Debrecen, Shenyang, Woodruff im US-Bundesstaat South Carolina sowie im niederbayerischen Irlbach-Straßkirchen.