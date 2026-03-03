Zulieferer : Astotec Automotive: Viel Zuversicht trotz E-Mobilitäts-Delle

03.03.2026
Gebremste E-Nachfrage, steigender Sicherheitsbedarf: Der niederösterreichische Zulieferer Astotec Automotive fährt mit Rückenwind, weil leistungsfähigere Batterien mehr pyrotechnische Schutzmechanismen brauchen – und damit mehr Hightech aus Hirtenberg.
Astotec

Produktion in Hirtenberg: Astotec investierte früh in ein Segment, das Jahre später erst in größeren Stückzahlen relevant wurde.

- © Rene Knabl

Erstveröffentlichung
03.03.2026
Letzte Aktualisierung
03.03.2026
Daniel Pohselt