Seit Monaten diskutiert die Logistik über autonome Lkw, Roboter und darüber, wann der erste Fahrer ersetzt wird. Das wird alles kommen. Irgendwann. Bis dahin sitzen viele Unternehmen aber noch immer vor Outlook und kopieren Informationen von einer E-Mail ins TMS. Von dort landen sie wieder in einer anderen E-Mail, anschließend auf dem Drucker, werden unterschrieben, eingescannt und am Ende stolz als Digitalisierung verkauft.

Die Revolution beginnt allerdings nicht auf der Straße, sondern im Büro. Nicht mit Robotern, sondern mit Prozessen.