Der MBA zählt in Österreich zu den begehrtesten Weiterbildungsformaten für Führungskräfte und ambitionierte Fachkräfte. Wer in der Karriere den nächsten Schritt machen möchte, setzt auf Managementwissen, strategisches Denken und internationale Perspektiven – genau hier setzen MBA-Programme an. Grundsätzlich wird zwischen zwei Typen unterschieden: dem Executive MBA (EMBA) und dem Professional MBA (PMBA). Beide Formate zielen darauf ab, wirtschaftliche und unternehmerische Kompetenzen zu stärken, unterscheiden sich jedoch in ihrer Zielgruppe und Ausrichtung.

>>> Österreichs beste Fachhochschulen 2025

Der Executive MBA richtet sich vor allem an erfahrene Führungskräfte, die bereits mehrere Jahre Managementverantwortung tragen. Die Programme sind stark strategisch orientiert und befassen sich mit Themen wie Unternehmensführung, internationale Geschäftsmodelle und Leadership in komplexen Strukturen. Englisch ist häufig Unterrichtssprache – internationale Module und Kooperationen mit Partneruniversitäten gehören fast standardmäßig zum Programm.

Der Professional MBA hingegen ist oft breiter zugänglich und spricht Fachkräfte an, die sich gezielt auf eine Führungsrolle vorbereiten möchten. Die Programme bieten neben betriebswirtschaftlichen Grundlagen meist auch Spezialisierungen – etwa in Digital Business, Finance oder Nachhaltigkeitsmanagement. Sie sind stärker operativ ausgerichtet und kombinieren Theorie mit direkter Anwendbarkeit im Berufsalltag.

Unabhängig vom Format steht bei beiden Varianten die Verbindung von Praxis und Wissenschaft im Vordergrund. Viele Programme setzen auf Fallstudien, Gruppenprojekte und reale Business Cases. Und auch das Networking kommt nicht zu kurz: Der Austausch mit Kommiliton:innen aus verschiedenen Branchen ist für viele ein wesentlicher Mehrwert des MBA-Studiums. Ob Executive oder Professional – beide Wege sind ein klares Signal für Weiterbildungsbereitschaft und Karriereambitionen. In einer sich wandelnden Arbeitswelt bleiben MBA-Programme in Österreich damit ein zentraler Baustein für Führung und Fortschritt.