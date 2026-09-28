Österreichs größte Unternehmen 2026 : Österreichs Industrie verliert Milliarden – aber ihr Fundament bleibt stabil

28.09.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Österreichs Industrie verliert Umsatz, doch das diesjährige Ranking der 250 größten Industrieunternehmen zeigt ein überraschend stabiles Fundament. Welche Konzerne trotz schwacher Konjunktur wachsen, wo neue Milliardenunternehmen entstehen – und warum ausgerechnet Gold, Chips und Forschung zu den auffälligsten Geschichten des Jahres zählen.
Staffelübergabe im Ranking der 250 größten Industrieunternehmen Österreichs 2026

Österreichs Industrie bleibt unter Druck: Die 250 größten Industrieunternehmen kamen 2025 gemeinsam auf 291,5 Milliarden Euro Umsatz. Das neue Industrie-Ranking 2026 zeigt, welche Konzerne dennoch wachsen und wo sich Österreichs industrielle Stärke verschiebt.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
28.09.2026
Letzte Aktualisierung
28.09.2026
Daniel Pohselt