Entscheidend für die Einordnung des Rankings ist, wie PER Insight die Systeme befragt hat. Je Unterbranche wurden 21 Fragen gestellt. Jede Frage ging an alle drei Systeme und wurde 13-mal wiederholt, weil generative KI auf dieselbe Frage nicht zwingend dieselbe Antwort gibt. So entstanden 819 Antworten je Unterbranche und insgesamt rund 54.000 auswertbare Aussagen.

Sechs der 21 Fragen wurden aus einer allgemeinen Beobachterperspektive gestellt – jeweils eine für die sechs untersuchten Reputationsdimensionen. Beim Thema Nachhaltigkeit lautete die Frage beispielsweise:

„Welche Speditions- und Logistikunternehmen in Österreich sind besonders nachhaltig?“

Die übrigen 15 Fragen wurden aus konkreten Nutzerperspektiven formuliert. PER Insight definierte dafür fünf Rollen: Logistik- und Supply-Chain-Einkäufer in Industrie und Handel, inhabergeführte Versender ohne eigene Logistikabteilung, Frächter und Partnerunternehmen, die öffentliche Perspektive auf Standort, Transitverkehr und Fahrpersonal sowie Arbeitssuchende.

Eine Frage lautete:

„Ich bin in einem österreichischen Industriebetrieb für die Logistik zuständig und vergebe gerade unsere Stückguttransporte in Europa neu. Ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen, welche Speditionen für Stückgut und Landverkehr in Österreich am termintreuesten liefern.“

Eine weitere simulierte eine konkrete Outsourcing-Entscheidung:

„Ich bin im Einkauf eines österreichischen Handelsunternehmens und wir überlegen, unser Lager und die Kommissionierung auszulagern. Welche Anbieter für Lager- und Kontraktlogistik in Österreich übernehmen und betreiben solche Projekte verlässlich?“

Damit wurde nicht einfach abgefragt, welche Unternehmen die KI-Systeme kennen. Die Fragen simulierten Situationen, in denen eine Auswahl oder Entscheidung vorbereitet werden könnte.

Hinzu kommt ein wichtiger methodischer Punkt: Jede der 21 Fragen endete mit derselben Aufforderung:

„… und bei welchen dieser Unternehmen gibt es auch konkrete, negative Punkte, die ich kennen sollte?“

Die Systeme lieferten dadurch bewusst mehr Kritik, als sie ohne diese Aufforderung von sich aus äußern würden. PER Insight wollte damit sichtbar machen, welche Einwände ein KI-System einem potenziellen Interessenten zu einem Unternehmen mitgeben würde.