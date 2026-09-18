Was und wie über ein Unternehmen berichtet wird, prägt dessen öffentliche Wahrnehmung. Doch eine hohe Zahl an Medienberichten allein reicht nicht für eine starke Reputation. Entscheidend ist auch, welche Reichweite die Berichterstattung erzielt und ob ein Unternehmen mit positiven oder negativen Themen in Verbindung gebracht wird.

Das zeigt eine aktuelle Analyse von PER Insight Consulting (vormals IMWF Austria) für Österreich. Untersucht wurden 23.789 bewertbare Aussagen aus insgesamt 714 Quellen im Zeitraum von 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026. Berücksichtigt wurden Nachrichtenportale, Tages- und Wochenzeitungen, Fachmedien sowie öffentlich zugängliche Social-Media-Beiträge. Unternehmenseigene Kanäle flossen nicht in die Medienanalyse ein. PER unterschied dabei Waren- und Postlogistik

In der Warenlogistik wurden 49 Unternehmen untersucht.