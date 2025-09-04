Die österreichische Industrie hat 2024 ein schwieriges Jahr hinter sich. Inmitten einer anhaltenden Rezession mussten die 250 größten Industrieunternehmen des Landes ein durchschnittliches Umsatzminus von 2,1 Prozent hinnehmen. Noch deutlicher fällt der Rückgang aus, wenn auch große Energieversorger wie die OMV berücksichtigt werden – dann liegt das Minus bei rund 8 Prozent. Trotz der angespannten Lage blieb die Zahl jener Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Euro Jahresumsatz erzielen, stabil bei 73. Ein Signal dafür, dass die Industrie trotz wirtschaftlicher Turbulenzen eine gewisse strukturelle Widerstandsfähigkeit bewahrt.

>>> Ranking der größten Unternehmen Österreichs: Diese Unternehmen machen Milliarden

Im aktuellen Ranking der 250 umsatzstärksten Industrieunternehmen Österreichs finden sich 36 Betriebe aus Niederösterreich. Gemeinsam erzielten sie im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von rund 27,2 Milliarden Euro. Damit positioniert sich Niederösterreich auch 2025 erneut als eine der stärksten Industrieregionen des Landes.

Trotz eines insgesamt wirtschaftlich angespannten Umfelds zeigt sich die Entwicklung in Niederösterreich differenziert: Zahlreiche Betriebe mussten Umsatzrückgänge verkraften, teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich. In der Breite ergibt sich ein moderater durchschnittlicher Umsatzrückgang zwischen 3 und 6 Prozent, was im Bundesländervergleich noch als relativ robust gilt. Besonders stabil zeigen sich Unternehmen mit breiter internationaler Aufstellung und diversifiziertem Portfolio.

Bemerkenswert: Mit der Schmid Industrieholding, der Umdasch Group, der ZKW Group sowie mehreren Spezialanbietern und Zulieferbetrieben ist das niederösterreichische Industrieprofil breit gefächert – von Maschinenbau über Kunststofftechnik bis hin zur Lebensmittel- und Energiebranche. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen bleibt die Industrie in Niederösterreich damit eine tragende Säule der österreichischen Wirtschaft – mit hoher Relevanz für Beschäftigung, Export und Innovationskraft.

Bleiben Sie informiert: Das Daily Briefing für Österreichs Industrie, Verpassen Sie keine relevanten Entwicklungen mehr – mit unserem täglichen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus der Industrie. Jeden Morgen um 7 Uhr direkt in Ihrem Posteingang.